رامي صبري يطرح أغنيته الجديدة «هي» عبر يوتيوب 

طرح النجم رامي صبري، منذ قليل، أغنيته الجديدة «هي»، التي تعد أولى أغنياته الخاصة لصيف 2022، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، والمنصات السمعية والإلكترونية وصفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

«هي» من كلمات نادر عبدالله وألحان رامي صبري

أغنية رامي صبري الجديدة «هي» من كلمات نادر عبد الل،ه وألحان رامي صبري، وتوزيع جلال الحمداوي.

كلمات أغنية هي

وتقول كلمات أغنية هي:

هيَّ

هدية ليا متهادية

مكافأتي من الدنيا ديا

مفاجأة حلوة من الزمان خلتني افرح

كمان فرحة طفل بعدية.

فين

هانم دي منها اتنين مفيش

صورتها ولا صورة افيش

اودامها شعرا ورسامين

بيسرحوا بالساعات ويحكوا بالسنين

مين

معرفش انا مين اللي قال

يخلق من الشبه اربعين

إذا كان دا في ملكات جمال دول

اودامها احتمال يتقلبوا معجبين.

رامي صبري يحيي حفلا غنائيا بالسعودية

يذكر أن رامي صبري أحيا مؤخرا حفلا غنائيا كبيرا في موسم جدة الغنائي بالمملكة العربية السعودية، وقدم شكرا خاصا للقائمين عليه، قائلا عبر صفحته بموقع «إنستجرام»: «فيه ناس بنشتغل معاهم بس وفيه ناس بنشتغل معاهم ونحبهم ونعتبرهم من أهلنا.. عمو ذكي الجميل بحبه وأتفاءل جدا بالشغل معاه شكرا على اهتمامك بالتفاصيل عشان حفلاتنا تطلع بشكل يشرف أي فنان عربي والتنظيم عالمي».

وسافر رامي صبري إلى المملكة العربية السعودية، رفقة والدته وزوجته، وقام بأداء مناسك العمرة لشقيقه الراحل كريم.

وحاز رامي، لقب أفضل مطرب من مهرجان ميدل ايست قبل سفره إلى السعودية، وذلك عن مجمل أغنياته خلال 2021.