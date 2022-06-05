داليا شوقي: يسرا أيقونة.. وعيطت لما شوفت شيريهان وشاركتها في «كوكو شانيل»

حلت الممثلة الشابة داليا شوقي، ضيفة على برنامج «عيشها بإنرجي»، على راديو «إنرجي 92.1»، مع وائل منصور، ضمن سلسلة فقرات «نجوم بكرة»، التي تحرص المحطة على تقديمها بصفة مستمرة.

وتحدثت داليا شوقي عبر «إنرجي» عن مشاركتها في رمضان الماضي بمسلسلي «العائدون» و«أحلام سعيدة»، وقالت إنها تستمتع بتقديم أعمال مختلفة وأنواع متغيرة من الأعمال بشكل مستمر.

شخصيتي في مسلسل أحلام سعيدة مثيرة للجدل

وقالت داليا شوقي إن شخصية «نادين» في مسلسل أحلام سعيدة كانت مثيرة للجدل ولكنها شريحة موجودة في المجتمع وقدمتها كما هي، مشيرة إلى أن علاقتها بالجمهور ليست فقط مهنية، ومتابعوها يعلمون الفرق بين ما تقدمه في أعمالها وبين شخصيتها.

ووصفت داليا شوقي الفنانة يسرا بأنها كانت أيقونة وستظل أيقونة، مشيرة إلى أنها شخصية كريمة على كل المستويات في النصائح والتعاملات والمعلومات وكل شيء.

داليا شوقي: يسرا تحتوي الشباب داخل اللوكيشن

وأشارت داليا شوقي إلى أنها تعاملت مع العديد من الأيقونات في مشوارها، وفاقوا كل توقعاتها، خاصة يسرا التي كانت تحتوي الشباب بشكل مش طبيعي، كما وصفت العلاقة مع أمينة خليل في مسلسل العائدون بأنها كانت طبيعية وأن بينهما كيمياء خارج التصوير.

وقالت داليا شوقي إنها درست المسرح، وكانت ترفض وصف نفسها بممثلة حتى تحصل على شهادة تخرجها رغم تقديمها العديد من الأعمال المسرحية في الجامعة.

وعلقت على أزمة شاكيرا التي تعد المطربة المفضلة لديها قائلة: «هروح أضرب بيكيه».

داليا شوقي: هادي الباجوري ساهم في تحقيق العديد من أحلامي

وكشفت داليا شوقي أنها مؤمنة بالسعي وأنه نصف الخطوات التي يمكن أن يحققها أي شخص وهو ما حدث معها في مسلسل «البحث عن علا»، بعدما قرأت خبرا بأن هند صبري ستقدمه، وكتبت في مذكراتها أنها ترغب في المشاركة به، حتى تحدث إليها المخرج هادي الباجوري وطلب منها المشاركة في تجارب الأداء.

قالت داليا شوقي إن هادي الباجوري ساهم في تحقيق العديد من الأحلام الخاصة به، وأبرزها المشاركة في مسرحية «كوكو شانيل»، التي تعاملت فيها مع ممثلتها المفضلة وهي شريهان موضحة: «عيطت أول ما شفتها».

ووصفت داليا شوقي مسلسل خارج السيطرة بأنه أهم عمل في مشوارها الفني، وأنها سعيدة بكل ما قدمته من خلالها، وعبرت عن أمنيتها في العمل مع المخرج تامر محسن وكاملة أبو ذكرى، وكشفت داليا شوقي عبر إنرجي اقتراب الانتهاء من تصوير فيلمها الجديد «خمس جولات» الذي تقوم ببطولته مع أدهم الشرقاوي ونور خالد النبوي.

وأشارت إلى أن التحضير للعمل بدء منذ نحو عامين، وهو أول بطولة سينمائية للنجوم الشباب الثلاثة، ووصفته بأنه مسؤولية كبيرة جدا ولكنه سيكون عملا مختلفا.