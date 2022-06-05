أستاذ علوم سياسية: مصر يمكن أن تكون صيدلية أفريقيا

قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر كانت من الدول الوحيدة حول العالم، أثناء أزمة فيروس كورونا، ووازنت بين تقديم الخدمات والعمل ومواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مشددا على أن هناك مصطلح جديد ظهر في العالم وهو الأمن الصحي، لافتا إلى أن العالم حاليا في وضعية جديدة حيث يمكن لفيروس أن ينتشر من مكان صغير ليؤثر على العالم بالكامل.

كورونا كشفت البنية التحتية للدول

أضاف «كمال»، خلال استضافته في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم، أن تجربة كورونا كشفت البنية التحتية في كل دولة وكذلك مرونة القادة من أجل الحفاظ على الاقتصاد وعلى صحة الأفراد، لافتا إلى أن أزمة كورونا أكدت على ضرورة توفير علاج داخل الدولة بشكل محلي لأن تعطل الإمدادات العالمية عطل الحصول على أدوية.

مصر صيدلية أفريقيا

أوضح أستاذ العلوم السياسية، أن المواطنين الأفارقة يأتون للعلاج للمستشفيات المصرية لما لها من خدمة جيدة، لافتا إلى أن مصر يمكن أن تكون صيدلية إفريقيا التي تعد أمنا قوميا لمصر والمستقبل المنتظر، مبينا أن هناك تعاون مستمر بين مصر وإفريقيا في مختلف القضايا، وأصبح لمصر مراكز صحية ومستشفيات في دول إفريقية في الفترة الأخيرة وستنقل مصر خبراتها للدول الإفريقية.