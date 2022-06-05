غرفة صناعة الدواء: الدولة تقدر العلم والعلماء.. وعملنا لقاح مصري بنسبة 100%

قال الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن وجود البروفيسور هارفي مكتشف مرض فيروس سي خلال المؤتمر الطبي الأفريقي الأول انعكاس لتقدير القيادة السياسية للعلم والعلماء، مشيرا إلى أن ثناء الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه وشكره له أبرز تقدير للعلم والعلماء ويعبر عن مدى اهتمام الدولة بالعلم.

الوزراء الأفارقة جاؤوا لمصر للاستفادة من خبراتها

وأضاف «الليثي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل على فضائية «الحياة»، أن هناك العديد من وزراء الصحة الأفارقة الذين جاؤوا إلى مصر مؤخرا لحضور المؤتمر الطبي الأفريقي الأول، وهم الذين أكدوا مجيئهم لمصر من أجل التعلم والاستفادة من الخبرات المصرية الكبيرة في مجالات الصحة وصناعة الدواء.

عملنا لقاح لكورونا مصنع محليا بنسبة 100%

واستطرد: «مصر عملت لقاح لكورونا بنسبة تصنيع 100% محليا، وده إنجاز كبير ينسب لـ3 شركات مصرية، وبنأكد إن الشركات الوطنية بذلت الجهد والمال من أجل تحقيق ذلك وتصنيع لقاح كورونا المحلي، وهو ما أحدث طفرة حقيقية في صناعة لقاح كورونا بمصر».

وأوضح أن هناك العديد من الاستثمارات الطبية في كل من أوغندا والسودان ونيجيريا من أجل إقامة مصانع مشتركة مع الدول الأفريقية ولنقل التكنولوجيا المصرية إلى تلك الدول، «فيه مواطنين أفارقة بييجوا يتدربوا في مصانع الدواء المصرية، ونسعى لإحداث تكامل بيننا وبين الدول الأفريقية خلال الفترة المقبلة».