مدير أعمال زياد برجي: حالته اتحسنت.. وبيشكر جمهوره

طمأن ناجي هاشم مدير أعمال النجم اللبناني زياد برجي جمهوره على صحته بعد الحادث الخطير الذي تعرض له منذ قليل؛ إثر انقلاب سيارته مرتين خلال تصوير كليب أغنيته الجديدة في مدينة صور اللبنانية.

وقال هاشم في تصريحات لـ«الوطن»: «الحمد لله صحة زياد برجي تحسنت كثيرا الآن، ويوجد حاليا في منزله، وندعو الله أن يتم شفاؤه على خير».

وأضاف: «زياد يشكر كل من سأل عليه ويقدم شكره لوسائل الإعلام العربية ولجمهوره، وفي أقرب وقت هيخرج لطمأنتهم بنفسه».

انقلاب سيارة زياد برجي

وكشفت وسائل إعلام لبنانية، عن أن زياد كان يقود خلال تصوير الكليب سيارة من نوع BUGGY، وانقلبت به مرتين، ما أدى إلى تعرضه لإصابات كبيرة.

يذكر أن زياد حضر للقاهرة نهاية العام الماضي، وشارك في مهرجان الموسيقى العربية مع سميرة سعيد، وتفاعل الجمهور مع الأغاني التي قدمها، وكان منها «شو حلو» و«الله ورجعت تدق»، وكذلك عدد من الأغنيات الخاصة بالمطربة اللبنانية فيروز، والعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، ومنها «حاول تفتكرني»، وغيرها من الأغاني.

وحقق زياد برجي نجاحا كبيرا في مصر والوطن العربي مع نجاح أغنيته الشهيرة شو حلو التي تخطت مشاهداتها عبر يوتيوب 100 مليون مشاهدة وقت طرحها.