اجتماع عاجل لبحث آخر مستجدات ملف استرداد الآثار المصرية من الخارج

اجتمعت اليوم الأحد، اللجنة القومية لاسترداد الآثار برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وبحضور الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، وممثلي وزاراتي الخارجية والعدل، والنيابة العامة، والجهات الأمنية المعنية، وذلك للوقوف على آخر المستجدات الخاصة بملف استرداد الآثار والقضايا والموضوعات المتعلقة بهذا الشأن.

تحقيقات مع الرئيس السابق لمتحف اللوفر

وخلال الاجتماع تم مناقشة آخر مستجدات موقف القطع الأثرية المصرية محل التحقيقات التي تجريها حاليا السلطات الفرنسية مع الرئيس السابق لمتحف اللوفر بباريس، التي تتابعها الدولة المصرية بكافة جهاتها المعنية منذ عام 2020 مع السلطات الفرنسية.

وتم التأكيد على استمرار الدولة المصرية بجميع مؤسساتها في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاسترداد أية قطعة أثرية يثبت خروجها من مصر بطريقة غير شرعية.

يذكر أن مصر نجحت في استرداد العديد من القطع الأثرية التي خرجت منها بطريقة غير شرعية، فخلال عام 2021 تم استعادة 5000 قطعة من الولايات المتحدة الأمريكية، و115 قطعة من فرنسا، و36 قطعة من إسبانيا.

استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر القاهرة لحماية التراث الثقافي

وخلال الاجتماع تم أيضا استعراض الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر للمؤتمر الدولي «القاهرة لحماية التراث الثقافي: إجراءات عالمية لعرقلة سلاسل الاتجار غير المشروع وحماية الممتلكات الثقافية»، المزمع انعقاده خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومنظمتي اليونسكو والإسيسكو.