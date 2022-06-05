وزير السياحة يبحث مع مسؤولة فرنسية استرداد الآثار المصرية

استقبل الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، في مكتبه بمقر الوزارة في الزمالك، النائبة كاثرين مورين ديجالي، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والتراث بمجلس الشيوخ الفرنسي، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وفرنسا في مجال السياحة والآثار.

حضر اللقاء، السفير عاصم حنفي الصيفي، مساعد وزير الخارجية للشؤون البرلمانية، والوزير مفوض داليا عبدالفتاح، المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار، والوفد المرافق لرئيس لجنة الثقافة والسياحة والتراث بمجلس الشيوخ الفرنسي.

مستجدات قطاع السياحة في مصر

واستهل الدكتور خالد العناني، اللقاء، بالترحيب بالنائبة وبالحضور، مستعرضًا الوضع السياحي الراهن بالمقصد السياحي المصري، وأبرز المستجدات التي يشهدها قطاع السياحة في مصر، ومعدلات الحركة السياحية الوافدة من فرنسا بصفة خاصة، وباقي دول العالم بصفة عامة، كما أشار إلى الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لاستعادة الحركة السياحة الوافدة إلى مصر من الأسواق المختلفة لمعدلاتها.

دفع الحركة السياحية الوافدة لمصر

وأشار الوزير إلى زيارته للعاصمة الفرنسية باريس في أكتوبر الماضي، خلال مشاركة الوزارة في فعاليات الدورة الأربعين للمعرض السياحي الدولي IFTM TOP RESA، حيث عقد عدد من اللقاءات المهنية التقى خلالها رئيس نقابة منظمي الرحلات الفرنسية، وعدد من كبار منظمي الرحلات في السوق الفرنسي، لمناقشة سبل دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من هذا السوق.

وتطرق اللقاء لبحث سبل التعاون بين البلدين، لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من فرنسا إلى مصر، إضافة إلى مناقشة أوجه التعاون مع السلطات الفرنسية لاسترداد الآثار المصرية التي خرجت من البلاد بطريقة غير شرعية.من جانبها، أعربت رئيس لجنة الثقافة والسياحة والتراث بمجلس الشيوخ الفرنسي، عن سعادتها باللقاء، مشيرة إلى علاقات الصداقة الوطيدة التي تربط بين البلدين، وعلاقات التعاون المثمرة في جميع المجالات وخاصة السياحة والآثار.