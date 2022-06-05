أستاذ مناعة: المبادرات الصحية ركزت على الوقاية وبالتنسيق بين 3 جهات

قال الدكتور محمود ياسين، أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة بجامعة عين شمس، إن مصر شهدت عدة مبادرات جرى إطلاقها في السنوات الأخيرة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع متابعة دقيقة من رئيس الوزراء مع المؤسسات المعنية، لافتا إلى أن البرامج اعتمدت على أسس علمية، موجهة بدعم من الدولة، لذا كانت نسبة النجاح مرتفعة، مبينا أن المبادرات ركزت على الوقاية، واستهدفت فئات مختلفة شملت الكبار والأطفال والسيدات.

تنسيق بين 3 مؤسسات طبية

أضاف «إبراهيم» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اكسترا اليوم»، المذاع على فضائية «Extra News»، مساء اليوم، وتقدمه الإعلامية أية عبد الرحمن، أنه جرى تنسيق بين 3 مؤسسات طبية، منها وزارة الصحة وهيئة الدواء وهيئة الشراء الموحد، من أجل توفير اللقاحات لتنفيذ المبادرات التي دعا إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا أن التعاون بين هذه الجهات أثناء ظهور فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، أثبت قدرته على مواجهة التحديات.

دور مهم لمبادرة 100 مليون صحة

وأوضح أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة بجامعة عين شمس، أن الحكومة استطاعت توفير كم هائل من اللقاحات يغطي احتياجات الدولة في فترة وجيزة مع التأكد من فعالية وسلامة هذه اللقاحات لمواجهة كورونا، لافتا إلى أن مبادرة 100 مليون حصة كان لها دور فعال في مواجهة عدد من الأمراض وتم تشخيص مبكر لأمراض كثيرة منها سرطان الثدي والسكر، مؤكدا أن الدول سارت في عدد من المحاور للحفاظ على صحة الأفراد.