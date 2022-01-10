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السيسي: عرفنا خريطة أمراض المصريين من المبادرات الصحية

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محمد عزالدين
02:26 م | الإثنين 10 يناير 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الإجراءات التي أطلقتها مصر كمبادرات صحية أفرزت عن معرفة الخريطة الصحية للمصريين بشكل قوي، وجعلتنا نتخلص من أمراض كانت موجودة في مصر وكان من الممكن أن تؤثر سلبا خلال التصدي لجائحة كورونا.

وأضاف الرئيس خلال جلسة «جائحة كورونا.. إنذار للإنسانية وأمل جديد» بمنتدى شباب العالم: «خرجنا في خلال 2019 و2020 تقريبا من المسح ده والمبادرات دي بقدرة صحية لا بأس بها، ودي اللي احنا تعاملنا به مع كوفيد 19».

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