فصل التيار الكهربائي عن أكثر من 30 قرية وتوابعها في كفر الشيخ غدا

أعلنت شركة كهرباء كفر الشيخ، برئاسة المهندسة غادة أبو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء، إنه سيجري قطع الكهرباء عن أكثر من 30 قرية وتابعا في 5 مراكز غدا الإثنين، وذلك لإجراء الصياننة الدورية.

وكشف غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ وشركة الكهرباء، أماكن فصل التيار الكهربائي بكفر الشيخ ومطوبس والحامول والرياض ودسوق، غداً الاثنين الموافق 6 يونيو 2022، لإجراء الصيانة الدورية، من الساعة التاسعة والربع حتى الساعة الثالثة عصرا.

وقالت شركة الكهرباء في بيان لها، إنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي المعراج غرب كفر الشيخ، وتتأثر بالفصل قرية محلة موسى وتوابعها، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي كفر العري جنوب دسوق، وتتأثر كفر العرب والقبايل، وكذلك عن مغذي الوزارية 1، ويتأثر بعملية الفصل مجلس قروي الوزارية ومحطة مياه بقلولة.

فصل التيار الكهربائي عن مغذي الثروة السمكية بالحامول

ووفقا لشركة الكهرباء وغرفة عمليات كفر الشيخ، فإنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي الثروة السمكية بالحامول، ويتأثر بالفصل المرور ومزارع الثروة السمكية بالحامول، كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي الشاعر بمطوبس، وتتأثر بعملية الفصل عزبة العاشر ورافع مياه السعداء.

فصل الكهرباء عن عدة مغذيات لزرع أعمدة الإنارة

بينما سيجري فصل التيار الكهربائي عن عدد من المغذيات لزرع أعمدة الإنارة، وهي مغذي الجمعية والبرانية والساحل بمطوبس، وتتأثر بعملية الفصل أرض الجمعية والبرانية وتوابعها، وأبو دونيا، ومعدية مهدي والبرانية والسخاينة.

يذكر أن فصل الكهرباء عن القرى والمراكز يأتي للصيانة الدورية، وذلك تحسبا لعدم حدوث أعطال خلال موسم الصيف.