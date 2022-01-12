خريطة فصل التيار الكهربائي عن 11 قرية وتوابعها بكفر الشيخ غدا

أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ وشركة الكهرباء، فصل التيار الكهربائي، غدا الخميس، عن عدد من القرى والتوابع لإجراء أعمال الصيانة، ووجه المحافظ اللواء جمال نورالدين، بالإعلان عن المناطق التي ستشهد فصل التيار الكهربائي عنها.

ووفقا لبيان غرفة العمليات بكفر الشيخ، فإنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن 11 قرية وتوابعها من الساعة التاسعة والربع صباحا، حتى الساعة الثالثة عصراً، نتيجة فصل التيار عن مغذي مسير الجديد بغرب كفر الشيخ، وتتأثر بعمليات الفصل مسير وتوابعها بمركز كفر الشيخ، كما يُفصل التيار الكهربائي عن مغذي الإبراهيمية بشمال دسوق، وتتأثر كل من الإبراهيمية والملاحين وسيد جامع والكوم الكبير.

فصل الكهرباء بالرياض وبيلا

كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي أبو مصطفى بمركز الرياض، وتتأثر بعملية الفصل مجلس قروي أبو مصطفى وتوابعها، وكذلك عن مغذي الثمانين بالحامول، وتتأثر قرى الثمانين والتعاون والقرن، إضافة إلى مغذي إبراهيم الدسوقي غرب البرلس، وتتأثر قرى الخريجين بفصل التيار الكهربائي.

وأعلنت الشركة أيضًا فصل التيار الكهربائي عن الناصرية بالرياض، وستتأثر نتيجة لذلك مجلس قروي الرصيف والقرى التابعة لها، وعن مغذي العجمي ببيلا وتتأثر بعملية الفصل قرية العجمي وتوابعها، وعن مغذي محلة دياي بشرق جنوب دسوق.

وسيتم الفصل أيضًا عن مغذي الملاحة بسيدي سالم، وستتأثر قرية الملاحة وتوابعها، ومغذي المرابعين تابعة لقرى شرق كفر الشيخ، وتتأثر بعملية الفصل قرية المرابعين وتوابعها، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي حصة الغنيمي بقلين، وتتأثر بعملية الفصل قرية حصة الغنيمي وتوابعها.