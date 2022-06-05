«الصحة»: مصر تسعى للتكامل الطبي مع القارة الأفريقية

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن المؤتمر الطبي الأفريقي الأول، من أجل تحقيق حلم الرعاية الصحية الشاملة بجودة عالية لكل المواطنين، الذي يتحقق بالتكامل بين الإرادة السياسية ومشاركة قطاع الأعمال، وشركات التكنولوجيا، وكان هذا المؤتمر تطبيقًا عمليًا لهذه الجهود، إذ حضره رموز سياسية ومنها رأس الدولة المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأكثر من 350 شركة عالمية، وأكثر من 800 متحدث، وأكثر من 35 ألف مشارك من أجل تبادل الدول الأفريقية تجاربها الصحية الناجحة، وتبادل الخبرات.

مصر تسعى للتكامل مع القارة الأفريقية

أضاف «عبد الغفار» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الصدى»، المذاع على فضائية «Extra News» مساء اليوم، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أن مصر تستهدف كل الدول الإفريقية، وسط تكامل في القارة، وهذا المؤتمر يركز على القارة كلها، لأن المستقبل كما أوضح الرئيس عبدالفتاح السيسي يوجد في القارة الأفريقية، مبينا أنه عقدت ورش عمل بينية لتبادل الخبرات والبروتوكولات المتعلقة بتدريب الكوادر الطبية، وسيستمر المؤتمر 3 أيام بدأت صباح اليوم الأحد.

الأفارقة يعانون عدم وجود لقاحات

أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن رصد نتائج المؤتمر لا تتم سريعا، لكنه أمرا استراتيجيا، إذ يجر بناء علاقات وطيدة مع أفريقيا، التي تعد مصر جزء منها، لافتا إلى أن هذا المؤتمر بداية لسلسلة مستمرة من المؤتمرات لتبادل المشكلات والحلول والمعرفة والمشاركة في تذليل العقبات، موضحا أن الأفارقة يعانون من عدم وجود لقاحات وقلة حجم التلقيح، الذي يصل فقط إلى 5% من عدد سكان القارة، لذا أمر الرئيس السيسي بتوفير 30 مليون جرعة من اللقاحات.