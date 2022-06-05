أستاذ أوبئة: «الصحة» أطلقت 11 مبادرة رئاسية لمواجهة الأزمات المحلية والعالمية

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، إن القيادة السياسية دائما ما تهتم بالحفاظ على صحة المصريين والأجانب المقيمين على أرض مصر، وانعكس ذلك في إطلاق وزارة الصحة طبقا لتوجيهات رئاسة الجمهورية 11 مبادرة رئاسية من أجل مواجهة الأزمات الصحية المحلية والعالمية، من أبرزها القضاء على فيروس سي.

تعظيم البنية التحتية بالقطاع الصحي

وأضاف «عنان»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أن القيادة السياسية تسعى دائما لتعظيم الآليات والبنية التحتية الخاصة بالقطاع الصحي في مصر، قائلا: «المهم أننا نتأكد من وجود كفاءة في توجيه الموارد المالية خلال المبادرات الرئاسية».

وأوضح أن القيادة السياسية مهتمة أيضا بالحفاظ على صحة الأطفال، وفي هذا الإطار قامت بإطلاق عددا من المبادرات الرئاسية للكشف المبكر عن السمع وفحص الطفل منذ ولادته وإعطاءه التطعيمات الرئيسية والضرورية التي تحول دون إصابتهم بأمراض شتي، متابعا: «بقينا بنعمل فحص للأطفال وده مكنش بيحصل، ومبادرة الكشف المبكر شيء كويس لأن ده هيأثر على الطفل المريض حال لم يجرى الكشف المبكر عليه».

القضاء على فيروس سي في وقت قياسي

وتابع: «محتاجين نوفر للمواطنين جودة حياة أفضل، مع استكمال مثل تلك المبادرات الرئاسية في كافة ربوع الجمهورية، ولمصر باع كبير في المبادرات اللي من نوع ده، من أهمها القضاء على فيروس سي في وقت قياسي».

وأكد أن المؤتمر الإفريقي الطبي الأول من شأنه نقل الخبرات المصري في مجال الصحة والدواء إلى الدول الأفريقية المشاركة فيه: «مصر بتنتج 70% من الأدوية بشكل محلي، ومعظم الاستهلاك الخاص بقارة أفريقيا من الدواء مستورد، وسعينا بأن نقوم بتصنيع العقاقير، وتصديرها إلى الدول الأفريقية، وكمان ممكن ننقل ليهم الخبرات».