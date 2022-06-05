علي الألفي عن أنغام: «قشعرت لما شوفتها بتقول أنا الإرادة وطايرة بجناحين»

أشاد الفنان علي الألفي، بحفل أنغام الذي أحيته أمس، ضمن حفلات موسم جده، إذ تألقت خلاله في أول ظهور لها بعد عملياتها الجراحية.

وكتب عنها الألفي بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام قائلا: «انا حقيقي حابب أتكلم عن أنغام والقيم اللي بتمثلها أنغام في حفلة جدة امبارح، انغام وهي خارجة من جراحة كتفها.. وقفت وعملت حفلة للتاريخ امبارح، بقائمة أغاني جديدة، وتمايلت وأطربت ومتعت الناس»

وأضاف: «أنا امبارح حقيقي قشعرت لما شفتها واقفة بتقول أنا الإرادة وطايرة في الحياة بجناحين، بمنتهى القوة والشموخ، ودراعها بالفعل مربوط متعلق في رقبتها، هي دي أنغام مصر.. صوت مصر.. واجهتها المشرفة.. اللي عدت عواصف مرعبة طول 30 سنة كارير.. ووقفت وعدت وبنت مشوار فني وإنساني.. تجاوزت عن إساءات وردت على بعضها».

واختتم الالفي قائلا: «كانت مثال للفن الحقيقي.. الالتزام.. حب المهنة.. استحقت وبجدارة احترام الجمهور اللي رفعوا العقال، ووقفوا احتراما لها.. تحياتي يا صوت مصر يا مشرفانا».

حفل أنغام في جدة

تألقت أنغام أمس في حفل غنائي كامل العدد، ضمن حفلات موسم جدة، ونفدت تذاكر الحفل قبل إقامته بساعات، وظهرت أنغام وهي تضع يدها في حامل طبي.

وقبل أزمتها الصحية الأخيرة، طرحت أنغام «لوحة باهتة»، وحققت بها أعلى نسب مشاهدة على يوتيوب.

أغنية لوحة باهتة من كلمات الشاعر نادر عبدالله، وألحان تامر عاشور، وتوزيع طارق مدكور، وجيتار مصطفى أصلان وأحمد رجب.