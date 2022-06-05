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لحظة انقلاب سيارة زياد برجي خلال تصوير كليبه الجديد «فيديو»

كتب:

ياسمين محمود
10:30 م | الأحد 05 يونيو 2022
زياد برجي

زياد برجي

شارك الفنان زياد برجي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، فيديو له خلال الحادث الذي تعرض له أثناء تصوير كليبه الجديد. 

زياد برجي يعلق على الحادث 

وعلق زياد برجي على الفيديو: «حبيت أشارككم الفيديو مش عشان أوجع لكم قلبكم بس عايز أوصل لكم أن اللي أمه راضية عنه لا تقتله الشدة.. الحمد لله على كل شيء».

حادث زياد برجي 

وعلمت «الوطن» من مصادر مقربة من زياد برجي، أنه تم نقله إلى مستشفى في بيروت لإجراء الفحوصات الطبية، والتأكد من سلامته خاصة أنه لا يعاني من كسور، ولكنها كانت عبارة عن خدوش وجروح سطحية، وسمح له الأطباء بالخروج من المستشفى بشرط البقاء في المنزل دون حركة لعدة أيام.

وكشفت وسائل إعلام لبنانية، عن أن زياد كان يقود خلال تصوير الكليب سيارة من نوع BUGGY، وانقلبت به مرتين، ما أدى إلى تعرضه لإصابات كبيرة.

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