طارق الشناوي: عبقرية محمود عبدالعزيز ظهرت في مشهدين بمسلسل «رأفت الهجان»

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إنه يقترح أن يجسد الفنان كريم عبدالعزيز شخصية الفنان محمود عبدالعزيز، «مش بقصد كريم محمود عبدالعزيز ابنه لكن الفنان كريم عبدالعزيز، رغم أن تمثيله كويس وعنده نجومية».

السينما المصرية ظلمت محمود عبدالعزيز

وأضاف طارق الشناوي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية داليا أشرف، اليوم السبت، أن السينما المصرية للأسف ظلمت الفنان الراحل محمود عبدالعزيز في السنوات الأخيرة، ففي الألفية الثالثة له فيلم أو فيلمين فقط، آخرها فيلم «إبراهيم الأبيض»، الذي كان من بطولة الفنان أحمد السقا ومن إخراج مروان حامد.

وأفاد بأن دور الفنان محمود عبدالعزيز في فيلم «إبراهيم الأبيض» كان من أعظم الأدوار وأدى شخصية رائعة لكن عدد أفلامه الأخيرة قليل، ومن المؤكد أن له اختيارات كما أنه كان ينبغي للمخرجين وشركات الإنتاج أن تلبي طلبات محمود ليكون له رصيد في الألفية الثالثة يستحقه.

امتاز بعبقرية الأداء في رأفت الهجان

وأشار الناقد الفني، إلى أن محمود عبدالعزيز يمتاز بعبقرية فن الأداء، وتجسد ذلك في مشهدين من مسلسل «رأفت الهجان» وهما مشهد الانهزام وكان يظهر فيه بأنه سعيد، ومشهد النصر وكان يبين أنه حزين.

وتابع: «إحنا شايفين في المشهدين وجدان محمود عبدالعزيز، لكن الملامح بتقول حاجة تانية ودي ومضات إبداعية قلما نجدها عند الكبار، محمود أحد أهم كبار فناني الأداء في تاريخ السينما المصرية والفن المصري».

كوميديان ومغامر ولم يتقيد بنجوميته

ولفت إلى أن محمود عبدالعزيز جان وكوميديان ولديه مساحات في كل شيء ومغامر وجريء، كما لم تقيده النجومية فظهر في فيلم «البريء» وكان البطل الفنان أحمد زكي.

وأكد أن الفنان محمود عبدالعزيز كان صديق عزيز للغاية، ومن القلائل الذين ارتبط بهم، ودخل منزله، فكان تركيبة إبداعية وتلقائيا جدا و«ابن بلد»، هذه طبيعته، كما أن لديه هامشًا من القدرية، فهو يؤمن بأن الأقدار هي التي تحرك الأفراد.