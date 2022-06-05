هاني شاكر يجهز لدويتو غنائي مع سميرة سعيد: مفاجأة صيف 2022

كشف الفنان الكبير هاني شاكر عن تحضيره لدويتو غنائي من المقرر أن يجمعه بالنجمة سميرة سعيد لكي يكون مفاجأتهما الغنائية لصيف العام الجاري.

هاني شاكر: أعمل على الأغنية منذ فترة طويلة

قال شاكر لـ«الوطن»، إن الأغنية ستكون مفاجأة صيف العام الجاري، وأنهما يعملان عليها منذ فترة، رافضا الكشف عن كل تفاصيلها إلى أن تكون قد تبلورت ملامحها النهائية.

سميرة سعيد وشاكر كان قد قدما سويا تريو غنائي رافقهما فيه الفنانة نجوى كرم خلال برنامج «ذا فويس سينور» حين ما أعادوا أغنية أنا كل ما أقول التوبة للعندليب الراحل عبد الحليم حافظ.

هاني شاكر كان قد سافر منذ أيام إلى العاصمة اللبنانية بيروت من أجل تسلم جائزة خاصة في مهرجان الزمن الجميل، حيث رافقته في الرحلة زوجته نهلة.

هاني شاكر حصل على جائزة الإبداع من المركز الكاثوليكي

هاني شاكر كان قد حصل مؤخرا خلال المهرجان على جائزة الإبداع الفني من المركز الكاثوليكي للسينما، وقدم أكثر من حفل غنائي في مصر وخارجها على مدار العام ما بين العراق والمملكة العربية السعودية، وطرح أغنية بعنوان «ست الحبايب» في شهر مارس الماضي، تزامنا مع احتفالات عيد الأم، من كلمات حسين السيد وألحان محمد عبدالوهاب.

كما كان شاكر قد كشف لـ«الوطن» منذ أيام عن قيامه بتسجيل أغنية جديدة مع الفنان عزيز الشافعي، من المقرر أن ترى النور خلال الأيام المقبلة، حيث سبق وأن تعاون معه في أغنية «لو سمحتوا» العام الماضي.