حلا شيحة تحتفل بعيد ميلاد نجلها أحمد: «ربنا يحفظ أولادنا»

احتفلت الفنانة حلا شيحة عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور«إنستجرام»، بعيد ميلاد ابنها أحمد.

ونشرت حلا شيحة، فيديو يحتوي على مجموعة صور لابنها أحمد، وعلقت عليه قائلة: «النهاردة يوم ميلاد أحمد بيتم 9 سينين يا رب العمر كله في سعادة ونجاح ربنا يحفظه وكل اخواته البنات هنا وخديجة وعائشة ويحفظ أولادنا كلهم يا رب حبيت أشاركم لحظة حسيتها».

حلا شيحة في العمرة

وأدت الفنانة حلا شيحة مناسك العمرة في شهر رمضان الماضي، ونشرت عددا من الصور ومقاطع الفيديو من المسجد النبوي الشريف، عبر «ستوري» حسابها على «إنستجرام».

وعلقت عليه: «أشهدتك يا ربي في أول ليلة من رمضان أني أحب الخير لكل الناس من كل قلبي، وأتمنى لهم السعادة وراحة البال والقبول في الشهر الكريم».

آخر أعمال حلا شيحة

وكانت آخر أعمال الفنانة حلا شيحة، فيلم مش أنا، وبعدها ارتدت الحجاب وأعلنت اعتزالها الفن.

فيلم مش أنا بطولة تامر حسني، حلا شيحة، سوسن بدر وماجد الكدواني وحجاج عبدالعظيم وشيرين وفايز المالكي، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، منهم محمد عبدالرحمن، وهو من تأليف تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.

وتدور أحداث فيلم «مش أنا»، حول حسن، شاب مصاب بمرض نفسي، ويقع صدفة في قصة حب مع فتاة، ويتخلل العمل عدد من المشاهد الكوميدية والرومانسية.