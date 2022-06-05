وزيرة الهجرة: إقبال كبير من الأطفال في الخارج على استخدام تطبيق «اتكلم عربي»

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج، إن القيادة السياسية اهتمت بالمصريين في الخارج لذا لجأت إلى إنشاء وزارة الهجرة والمصريين بالخارج في سبتمبر 2015 بتعديل دستوري لتثمين دور المصريين في الخارج في مساندة قضايا الدولة.

قرار صائب من الرئيس السيسي

أضافت «مكرم» خلال استضافتها في برنامج «مع جيزال» المذاع على فضائية «sky news»عربية مساء اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية جيزال، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بعودة هذه الوزارة كان صائبا خاصة بعد اختيار ممثل في الوزارة كان يعمل في الخارجية سابقا، لافتة إلى الوزارة تركز على تقديم خدمات للمصريين في الخارج، وكذلك تعمل على الاستفادة من خبرات المصريين بالخارج، وهذا جاء ضمن سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع، وأيضا حل مشاكل العمالة المصرية في الخارج خاصة عودة الجثامين، موضحة أنه جرى إطلاق أول وثيقة للتأمين على المصريين في الخارج لعودة الجثامين.

إطلاق مبادرة برعاية الرئيس السيسي

وأوضحت وزيرة الهجرة، أن الوزارة أطلقت مبادرة «اتكلم عربي» برعاية رئيس الجمهورية من أجل التعريف بالهوية واللغة ومعرفة التحديات التي تواجه مصر خاصة من الجيل الثاني والثالث من المصريين في الخارج في ظل استقطاب لهؤلاء الأجيال من مروجي الأفكار الهدامة أو تكفيرية أو ضد الدولة، مشيرة إلى أنه جرى تنظيم أكثر من 20 برنامج للشباب في الخارج للتعريف بالبلد، والتقوا الوزراء وبابا الكرازة المرقسية وشيخ الأزهر الشريف.

إقبال على استخدام تطبيق «اتكلم عربي»

وتابعت: «لطيف نتكلم لغات أجنبية لكن مننساش لغاتنا وهويتنا.. وأطلقنا تطبيق لأولادنا في الخارج اسمه اتكلم عربي ويقدر من خلاله الطفل بالتنسيق مع دار نهضة مصر لتعلم اللغة العربية وفي إقبال كبير من الأطفال على هذا التطبيق، وكمان زوجات المصريين الأجانب دخلوا عشان يتعلموا العرب، في كثير من الدول مفيش مدرسين عربي والتطبيق ده بيتشغل من 3 إلى 6 سنوات والتطبيق الجديد هيكون من 6 سنين إلى 12 سنة، وعرضنا في معرض إكسبو يوم الاحتفال باللغة العربية وشارك عرب من دول تانية وعملنا جلسة حوارية شارك فيها رئيس الاتحاد البرلماني الدولي والدكتور مدحت العدل وكارول سماحة اللي عملوا أغنية اتكلم عربي واللغة لها دور هام في الحفاظ على الهوية المصرية والعربية».