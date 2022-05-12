سماح أبو بكر تستعد للمشاركة في مبادرة «اتكلم عربي» في أوربا

تستعد الكاتبة سماح أبو بكر عزت للمشاركة في فعاليات مبادرة «اتكلم عربي» في أوربا بعد مشاركتها في عدد من فعاليات المبادرة التي تنظمها وزارة الهجرة المصرية تحت رعاية الرئيس السيسي في الفترة الماضية، حيث تعد الكاتبة أحد سفراء المبادرة المشار إليها.

وأضافت سماح أبو بكر عزت في تصريح لـ«الوطن» أن وزارة الهجرة تستعد لتفيذ فعاليات المبادرة في الدول الأوربية خلال الفترة المقبلة، معبرة بقولها: «سأشارك بهذه الفاعليات التي يتم تنفيذها بهدف تنمية الهوية المصرية و تعزيز روح الانتماء بنفوس المصريين سفرائنا في الخارج».

أهداف «اتكلم عربي»

مضيفة: «المبادرة تعمل على ربط الأطفال المصريين بالخارج بالوطن لأن أغلبهم لا يتحدث اللغة العربية، وذلك في إطار تفعليل المبادرة في الخارج وطبقا لتوجيهات الرئيس السيسي».

وتابعت سماح أبو بكر: «شاركت في العديد من فعاليات مبادرة اتكلم عربي، ومن أبرز فعاليات المبادرة التي تقام للمصريين في الخارج ورش حكي وألعاب ترفيهية ومسابقات، بما يحقق الهدف الرئسي من المبادرة وهو ربط الأطفال بالوطن».

واستطردت قائلة: «كان لي شرف المشاركة في العديد من الفاعليات من بينها معسكر شرم الشيخ في يوليو الماضي، والفعالية الأخيرة كانت من أجمل الفعاليات وكانت في شهر رمضان الماضي متزامنا مع يوم أحد الزعف وكان بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والدكتور مدحت العدل الكاتب والسيناريست، كما شاركت في معرض إكسبو دبي في فعاليات المبادرة، وذلك ضمن اليوم الذي نظمته وزارة الهجرة للأطفال هناك وشاركت مع الأطفال من أعمار مختلفة».

وأنهت «أبو بكر» حديثها قائلة: «في كل مرة ألمس ثمار هذه المبادرة يوما بعد يوم، ودائما أفخر أني أكون ضمن المجموعة التي تلتقي بالأطفال وأن تكون المبادرة فاعلة وقادرة على ربط الأطفال المصريين في الخارج بالوطن لأنه هو هدفنا وهدف الرئيس والقيادة السياسية على رأس اهتماماتها الأطفال المصريين سواء في الوطن أو في الخارج».