اختيار اللغة المناسبة.. أساليب «اتكلم عربي» الإلكتروني لتعلم «العربية»

تعد مبادرة «اتكلم عربي»، من أهم المبادرات التى أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الحفاظ على اللغة والهوية العربية، لأبناء المصريين بالخارج.

كما تهدف المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، تعريف كل مصري برموز بلده الوطنية، والتعريف بتاريخ وحضارة مصر، وتستهدف المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية، أبناء المصريين بالخارج، في أعمار من 3 إلى 6 سنوات، والمرحلة الثانية من 6 إلى 12 سنة، والمرحلة الثالثة من 12 إلى 18 سنة.

وقد نشرت الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»،مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، توضح خلاله أهداف التطبيق الإلكتروني «اتكلم عربي.. وعيشها مصري»، بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية في التطبيق، والتى تمكن مستخدم التطبيق من اختيار اللغة التى يريدها، كي تساعده على لغة بلده الأصلية، وذلك من خلال نشر العديد من القصص والأغاني والأنشطة العربية.

تطبيق «اتكلم عربي.. وعيشها مصري»

وجاء نص منشور الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» عبر «فيس بوك» كالتالي: «أولادنا بالخارج اللي لسه مايعرفوش عربي نهائيًا .. عملنا لهم فيديو توضيحي لتطبيق اتكلم عربي باللغة الإنجليزية في التطبيق تقدر تختار لغتك عشان يساعدك وانت بتتعلم لغة بلدك الأصلية».

رابط الفيديو

طرق تحميل تطبيق «اتكلم عربي.. وعيشها مصري»

- يمكن تحميل التطبيق للهواتف الـIOS من آب ستور، عبر هذا الرابط.

- يمكن تحميل التطبيق للهواتف الأندرويد من جوجل بلاي ستور، عبر هذا الرابط.

وجدير بالذكر، أن التطبيق يتيح إمكانية الدمج بين التعليم والتسلية والمتعة، خلال التطبيق، ليساعد أبناء الجيلين الثاني والثالث، للمصريين بالخارج، على تعلم اللغة العربية، والحفاظ عليها، من خلال نشر العديد من القصص والأغاني والأنشطة العربية.