القبض على المتهم باستدراج فتاة المنوفية والاعتداء عليها

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات واقعة التعدي على إحدى الفتيات بالمنوفية حيث تمكنت من ضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل ومسجل خطر، واستدرج الفتاة إلى منزله واعتدى عليها.

المتهم مسجل خطر

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز، بتضرره من عاطل له معلومات جنائية، مقيم بذات الناحية لاستدراج كريمته طالبة 14 سنة لمسكنه والتعدي عليها.

اعتراف المتهم بارتكاب الواقعة

وتم ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.