مسجل خطر يطعن شاب في الشارع بسبب المخدرات بحلوان

عثرت مباحث قسم شرطة حلوان، على جثة شاب، مصاب بطعنة نافذة في البطن، ملقى في الشارع بمنطقة العزبة القبلية دائرة القسم.

ورد بلاغ للمقدم إبراهيم سليم، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، من الأهالي بمنطقة العزبة القبلية، مفاده العثور على جثة شاب ملقاة بالشارع.

وبالانتقال والفحص، عثر على جثة شاب في منتصف العقد الثاني من العمر، مصاب بطعنة نافذة في البطن، ويرتدي ملابسه بالكامل، وبتفتيشه لم يعثر على أي مستندات، وعثر بحوزته على هاتف محمول، وبتكثيف التحريات، تبين أن الضحية يدعى «محمد حسن»، 30 سنة.

تفريغ الكاميرات

بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث، رصدت إحدى الكاميرات، الضحية، حال محاولته الهروب والركض، وهو مصاب، عقب طعنه على يد أحد الأشخاص.

التحريات الأولية

وترجح التحريات الأولية، عن قيام شاب مسجل خطر يدعى «عبد العزيز»، بائع مخدرات، بقتل الضحية أثناء محاولة سرقته بالإكراه، وأن الضحية مدمن لمادة الهيروين المخدرة، وكان في طريقه لشراء مخدرات واعترضه الجاني وحاول سرقته بالإكراه، وقام الضحية بمقاومته فطعنه بمطواه كانت بحوزته.

وجار تكثيف الجهود والتحريات لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم.