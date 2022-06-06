ليلى علوي تكشف الجانب الإنساني للراحل محسن علم الدين: «بيدي الجميع من كل طاقته»

كشفت الفنانة ليلى علوي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، الجوانب الإنسانية للمنتج الراحل محسن علم الدين، الذي وافته المنية اليوم.

وكتبت ليلى علوي: «بدأت معرفتي بالأستاذ محسن منذ الثمانينيات، وعملنا أفلام كتير مع بعض الرجل الذي عطس، آه يا بلد، يا عزيزي كلنا لصوص، منتج تاريخه كبير ومعروف، لكن حابه أكتر أتكلم عن إنسانيته، كان بيدي من كل طاقته لكل حد مريض، حالة وفاة، فرح، ضيقة ودايما بيتابع جميع الحالات».

وأضافت ليلى علوي: «أفتكر وقفته مع الراحل سعيد مرزوق وأسرته، ومعايا وقت وفاة والدتي رحمها الله وغيره كتير.. الله يرحمه ويحسن إليه، خالص عزائي لغاليتنا ياسمين اللي كانت أهم حاجة عنده هي وحفيدته، كلنا أهلك ومعاكي، محسن مخلص جدا لأصدقائه وإحنا هنظل مخلصين له بالدعاء، رحم الله محسن علم الدين».

وفاة المنتج محسن علم الدين

ورحل المنتج الكبير محسن علم الدين عن عالمنا صباح الأحد، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية تطلبت نقله إلى العناية المركزة التي مكث بها ما يقرب من شهر قبل رحيله، حيث كان يعاني من مشاكل في الرئة أثرت على التنفس، وسيطرت حالة من الحزن على الوسط الفني بعد إعلان الخبر.

وتم تشيع جثمان المنتج السينمائي محسن علم الدين، ظهر الأحد، من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين.

يذكر أن المنتج محسن علم الدين قدم عددا كبيرا من الأعمال الفنية؛ منها يا عزيزي كلنا لصوص، وآه يا بلد آه، وأبو البنات، وأشياء ضد القانون وغيرها.