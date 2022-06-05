نجوم الفن يغيبون عن جنازة المنتج محسن علم الدين

رحل المنتج محسن علم الدين عن عالمنا صباح اليوم، بعد صراع طويل مع المرض، حيث إنه ظل ما يقرب من 30 يوما بالعناية المركزة على أجهزة التنفس الصناعي حتى لفظ أنفاسه الأخيرة الأحد، بعد أن قدم للوسط الفني عددا كبيرا من الأعمال الفنية المهمة، تعاون خلالها مع كبار نجوم الفن.

جنازة المنتج محسن علم الدين

على الرغم من اكتشاف محسن علم الدين لعدد كبير من نجوم الفن، وإنتاجه أعمال فنية مهمة في تاريخ السينما المصرية، لم يحضر جنازته سوى عدد قليل من الفنانين، منهم أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وخالد عبد الجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، والمخرج عمر عبد العزيز، وعدد كبير من أقاربه ومحبيه، لأداء صلاة الجنازة بمسجد مصطفى محمود.

وفاة المنتج محسن علم الدين

ورحل المنتج محسن علم الدين في صمت شديد، وقررت ابنته ياسمين اقتصار العزاء على مقابر الأسرة بطريق صلاح سالم، ولكن من المقرر أن تقيم نقابة المهن السينمائية عزاء خاصا له؛ تقديراً لجهوده في عالم الفن على مدار مشوار فني طويل امتد إلى ما يقرب من 30 عاماً.

نجوم الفن ينعون المنتج محسن علم الدين

وسيطرت حالة من الحزن على الوسط الفني، بعد رحيل المنتج الكبير محسن علم الدين حيث كان يعاني من مشاكل في الرئة أثرت على التنفس، وكان بغرفة العناية المركزة ولم تشهد حالته الصحية أي تحسن.

ومن جانبه، عبر المصور السينمائي سعيد الشيمي عن حزنه لرحيل المنتج محسن علم الدين، قائلا: «ألم وحزن لم يفارق أيامي السابقة على حال المنتج العزيز محسن علم الدين حتى انتقل إلى نداء ربه، في الجنة ونعيمها إن شاء الله».

وذكر الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة، أن الراحل قدم طوال مشواره الفني أعمالا عظيمة أثرى بها الحياة السينمائية في مصر والوطن العربي، فقد وهب حياته للفن.

وأضاف عبد الجليل، أن الراحل يظل دائما بيننا بأعماله المميزة التي تظل محفورة بالأذهان.

ونعت الفنانة عفاف مصطفى محسن علم الدين، قائلة: «وداعا المنتج الكبير الأستاذ محسن علم الدين، اللهم تغمده فسيح جناتك وارزقه الفردوس الأعلى».

معلومات عن المنتج محسن علم الدين

المنتج محسن علم الدين، ساهم في إثراء مكتبة السينما العربية بأعماله، حيث عمل مع كبار الكتاب والمخرجين كفطين عبد الوهاب، وصلاح أبو سيف، ومحمود ذو الفقار، وحلمي حليم، وحسن الإمام، نيازى مصطفى، حسام الدين مصطفى، حسين كمال، وأحمد يحيى وغيرهم.