صفاء أبوالسعود تنعى محسن علم الدين: فقدنا رمزًا من رموز الإنتاج

نعت الفنانة صفاء أبوالسعود، المنتج السينمائي الكبير محسن علم الدين، الذي رحل عن عالمنا في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بعد رحلة ثرية من الإنتاج السينمائي، قدم خلالها عشرات الأعمال الخالدة.

صفاء أبوالسعود: فقدنا رمزًا كبيرًا من الإنتاج السينمائي

قالت الفنانة صفاء أبوالسعود، إن الساحة الفنية فقدت اليوم رمزًا كبيرًا من رموز الإنتاج السينمائي، الذي ساهم بأعماله العظيمة في إثراء الحياة الفنية بعشرات الأفلام النادرة التي ستظل خالدة في ذاكرة الجمهور وفي تاريخ الفن السابع، رحم الله الفقيد وألهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

محسن علم الدين تلميذ رمسيس نجيب

جدير بالذكر أن المنتج السينمائي الكبير محسن علم الدين، تتلمذ على يد المنتج رمسيس نجيب، وكانت بدايته بفيلم «لا تذكريني»، ثم توالت أعمالهما بمجموعة من الأفلام الخالدة مثل «وإسلاماه»، «زقاق المدق»، «غرام الأسياد»، «الزوجة الثانية»، «عروس النيل»، «الخيط الرفيع»، «حتى آخر العمر»، «إسماعيل يس في الأسطول»، «نحن لا نزرع الشوك».

كما أنتج الراحل العديد من الأفلام كان أشهرها «يا عزيزي كلنا لصوص»، «موعد مع الرئيس»، «دنيا عبدالجبار»، و«أرض الخوف».

كان المنتج الكبير رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم بعد صراع مرير مع المرض في الفترة الأخيرة، حيث نقل الى احدى المستشفيات الكبرى منذ عدة أسابيع وكانت آخر صورة قد نشرها لنفسه كانت رفقة صديقه الفنان الكبير سمير صبري الذى رحل عن عالمنا منذ ما يقرب من أسبوعين.