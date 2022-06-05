قناة السويس: نصل إلى تحقيق 7 مليارات جنيه مع نهاية الشهر الجاري

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه جرى إزالة 8500 لغم في قاع قناة السويس، و700 ألف لغم في الضفة الشرقية، ومخلفات حرب 6 أكتوبر 1973، وجرى تطهير قناة السويس من أثار العدوان، بدءا في أبريل 1974، وفتح في يونيو 1975.

ربيع: كل مرة بنحقق أرقام قياسية أكبر

أضاف «ربيع»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «كلمة أخيرة»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، المذاع على فضائية «ON»، أنه خلال عام 2021، حققنا 6.3 مليار دولار، وبنهاية الشهر الجاري، سنحقق 7 مليارات دولار، «كل مرة بنحقق أرقام قياسية أكبر، وغدا ستعبر 80 سفينة لقناة السويس».

واستطرد: «خلال شهر مايو الماضي حققنا 23% زيادة عن الشهر ذاته من العام الماضي، ولدينا 12% زيادة في أعداد السفن العابرة لقناة السويس، وبنحقق أرقام كويسة، الجمعة الماضية ساهمنا في عبور أكبر سفينة إنتاج وتصنيع للغاز الطبيعي المسال بغاطس 18.5 متر».

قناة السويس تصنع إنجازات عديدة

أوضح أن قناة السويس منذ افتتاحها وحتى الآن، تصنع إنجازات عديدة، مشيرا إلى أن التوسعات القائمة، سيجر الانتهاء منها يونيو المقبل، مهمة وتسمح بزيادة عدد السفن العابرة، «نسعى لتقليل وقت الانتظار من أجل عبور قناة السويس، والازدواج في البحيرات المرة الصغرى، سيحسن الملاحة بالقطاع الجنوبي بنسبة 28%».

وتابع: «تطوير قناة السويس الحالي مشروع عملاق، ويتم بأيادي مصرية خالصة، والإنجازات تلي الإنجازات، ولدينا 23 خدمة لوجستية تقدم للسفن العابرة لقناة السويس، والتجارة البحرية لم تتأثر كثيرا بالأحداث الجارية في روسيا وأوكرانيا، وبعض السفن توقفت من البحر الأسود، وهناك بدائل تأتي من الجنوب، حال حدوث تراجع في نسب السفن العابرة فلدينا خطط تحفيزية لعبور السفن من قناة السويس».