إيطاليا تسير 17 رحلة إلى مرسى علم فى أسبوع.. أول مرة منذ جائحة كورونا

للمرة الأولى منذ جائحة كورونا التي ضربت العالم في فبراير من عام 2020 وصلت أعداد الرحلات السياحية الإيطالية الوافدة إلى مدينة مرسى علم خلال أسبوع واحد إلى 17 رحلة.

وقال رامى فايز عضو جمعية مستثمرو السياحة بمرسى علم إن شركات السياحة الإيطالية ستسير هذا الأسبوع نحو 17 رحلة إلي مدينة مرسى علم، لافتًا إلى أن تلك الرحلات قابلة للزيادة خلال موسم الصيف الحالى ، موضحًا أن عودة الحركة السياحية الوافدة من إيطاليا إلى مصر لمعدلاتها شبه الطبيعية سيعجل من استعادة القطاع السياحي المصري لعافيته والتي تأثرت بشدة جراء جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

مرسى علم تستقبل 105 رحلة هذا الأسبوع

وأضاف «فايز» لـ«الوطن» أنه بالتزامن مع وصول الـ17رحلة من إيطاليا إلى مرسي علم خلال الأسبوع الجارى فإن إجمالي الرحلات التي استقبلتها المدينة من مختلف دول العالم خلال هذا الأسبوع تقدر بنحو 105 رحلات أغلبها من الدول الأوربية مثل ألمانيا وبلجيكا وهولندا والتشيك وبولندا.

نسب إشغال فنادق مرسى علم تتراوح ما بين 60 إلى 70%

وأوضح «فايز» أن تلك الرحلات التي تصل لمدينة مرسي علم خلال الأسبوع الجارى سترفع نسب الإشغال بفنادق المدينة لتتراوح ما بين 60 إلي 70% وهى نسبة جيدة بالمقارنة بنسب الإشغالات التي سجلتها مرسى علم خلال تلك الفترة من عامى 2020و2021.

وأشار إلى أنه بالتوازى مع ارتفاع نسب إشغال فنادق مرسي علم فقد ارتفعت أيضًا نسب الإشغال بالمنشآت الفندقية بمدينة الغردقة، لا سيما مع زيادة أعداد السياح البولنديين القادمين إليها بعد قيام أكثر من مدينة بولندية بتسيير رحلات إلي المدن السياحية المصرية بالبحر الأحمر.

وأكد «فايز» أن إحدى شركات السياحة الروسية بدأت منذ نهاية الشهر الماضي في تسيير رحلتي «شارتر» منخفضة التكاليف أسبوعيًا، إلى كل من شرم الشيخ والغردقة، بواقع رحلة في الأسبوع لكل مدينة.