الرئيس الأمريكي يزور مركز العمليات العسكرية في كوريا الجنوبية

توجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، منذ قليل، إلى مركز العمليات العسكرية الجوية والفضائية الكورية في القاعدة الجوية الأمريكية في أوسان جنوب عاصمة كوريا الجنوبية، وقال «بايدن» إن التحالف الكوري الجنوبي والأمريكي سوف يعملان على التصدي للتهديدات والحفاظ على الاستقرار، ليس فقط في شبة الجزيرة الكورية، وإنما أيضاً على المستوى العالمي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية الكورية الجنوبية «يونهاب».

مركز العمليات العسكرية

وقالت الوكالة إن الرئيس الأمريكي توجه إلى مركز العمليات العسكرية والجوية، يرافقه يون سيوك يول، رئيس كوريا الجنوبية، وأكد الرئيس الأمريكي أن الجيشين الكوري والأمريكي لا يزالان يراقبان الوضع، مشيراً إلى أن التنسيق بينهما يعد أمراً ضرورياً مثلما كان يحدث في السنوات الأربعين الأخيرة.

وأشاد الرئيس الأمريكي بالجهود التي بذلها الجنود الأمريكيين والكوريين العاملين في مركز العمليات الجوية والفضائية قائلاً: «أنتم في الجبهة الأمامية تتصدون لكل ما يثير قلقنا، أنتم تمثلون تضحية البلدين لبعضهما البعض»

وأضاف الرئيس الأمريكي:«بفضلكم، أصبحت كوريا الجنوبية بعد مرور 70 عاماً من الحرب الكورية دولة ديمقراطية إصلاحية وقوية ومتطورة».

ووجه الرئيس الأمريكي شكره إلى الجيش الكوري الجنوبي الذي يساند الدولة الأمريكية، مردداً: «أنا لا أعرف اللغة الكورية ولكنني تأثرت كثيراً بزيارتي لكوريا الجنوبية، أشكركم جميعاً».

استفزازات كوريا الشمالية

وقبل موعد الزيارة الرسمية للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كوريا الجنوبية، أعلنت كوريا الشمالية أنها بصدد تجربة نووية سابعة لصاروخ باليستي، وهو الأمر الذي اعتبرته جارتها الجنوبية استفزازاً يسبق زيارة الرئيس الأمريكي لكوريا الجنوبية.

وتعاني كوريا الشمالية من انتشار لفيروس كورونا المستجد خلال الأيام السابقة، والتي أطلقت عليه الدولة «الحمى» بديلاً عن فيروس كورونا، ووجه زعيم كوريا الشمالية انتقاداً لأجهزة الدول الصحية لتقاعسها في مواجهة المرض.

ومنذ وصول رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك يول إلى الحكم في إبريل الماضي، واشتعلت الحرب الكلامية بين الجارتين، ووصلت إلى شقيقة زعيم كوريا الشمالية التي ردت على تصريحات وزير الدفاع الكوري الجنوبي بأن كوريا الجنوبية لديها صواريخ عالية الدقة يمكن أن تصيب بيونج يانج، وهي ماردت عليه شقيقة زعيم كوريا الشمالية بأنهم يستطيعون إبادة كوريا الجنوبية في حال التفكير في ضرب بلادها.