تعرف على أسعار السيارات المستعملة في مصر.. تبدأ من 67 ألف جنيه

شهدت سوق السيارات ارتفاعا في الأسعار بنسبة 20%، خاصة السيارات المستعملة، مدفوعة بارتفاع أسعار السيارات الجديدة بسبب نقص إمدادات الرقائق الإلكترونية نتيجة الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وقال «عبدالعاطي محمود»، عضو رابطة تجار السيارات المستعملة في القاهرة الكبرى إن حركة البيع والشراء في سوق السيارات المستعملة زادت بسبب عزوف المواطنين عن شراء السيارات الجديدة مما أدى إلى ارتفاع أسعار المستعمل.

وتوقع عضو رابطة تجار السيارات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، ثبات أسعار السيارات الجديدة بعد عرض موديلات 2023، واستعرض أسعار عدد من السيارات المستعملة في السوق المصرية كالآتي:

أسعار السيارات المستعملة

تويوتا كورولا 1995: متوسط السعر في السوق 75,000 جنيه، وأقل سعر في السوق 67,000 جنيه، وأعلى سعر في السوق 85,000 جنيه.

تويوتا كورولا 1997: متوسط السعر في السوق 75,000 جنيه، وأقل سعر في السوق 69,000 جنيه، وأعلى سعر في السوق 81,000 جنيه.

«دايو نوبيرا 2» 2001: متوسط السعر في السوق 75,000 جنيه، وأقل سعر في السوق 73,000 جنيه، وأعلى سعر في السوق 78,000 جنيه.

سكودا فابيا 2002: متوسط السعر في السوق 75,000 جنيه، وأقل سعر في السوق 71,000 جنيه، وأعلى سعر في السوق 81,000 جنيه.

دايو لانوس 2 2004: متوسط السعر في السوق 75,000 جنيه، وأقل سعر في السوق 71,000 جنيه، وأعلى سعر في السوق 79,000 جنيه.

اسبيرانزا A620 2007: متوسط السعر في السوق 75,000 جنيه، وأقل سعر في السوق 68,000 جنيه، وأعلى سعر في السوق 84,000 جنيه.

هوندا سيفك 1993: متوسط السعر في السوق 76,000 جنيه، وأقل سعر في السوق، 71,000 جنيه، وأعلى سعر في السوق، 81,000 جنيه.

فولكس فاغن بولو 2001: متوسط سعر السوق 76,000 جنيه، وأقل سعر في السوق 74,000 جنيه، وأعلى سعر في السوق 78,000 جنيه.

دايو نوبيرا 2 2002: متوسط سعر السوق 76,000 جنيه، وأقل سعر في السوق 67,000 جنيه، وأعلى سعر في السوق 86,000 جنيه.

اوبل أسترا: متوسط السعر في السوق 76,000 جنيه، وأقل سعر في السوق 70,000 جنيه، وأعلى سعر في السوق 81,000 جنيه.

كيا سبكترا 2004: متوسط السعر في السوق 76,000 جنيه، وأقل سعر في السوق 71,000 جنيه، وأعلى سعر في السوق 81,000 جنيه.