وزير البترول يتابع منظومة تأمين إمدادات الوقود وتوافرها محليا

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع عدد من قيادات قطاع البترول في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة تأمين إمدادات الوقود محليًا من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي للوفاء باحتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية المستهلكة مثل قطاع الكهرباء وغيرها.

وخلال الاجتماع أكد المهندس طارق الملا، استمرار الجهود المبذولة لتأمين توافر المنتجات البترولية بأنواعها المختلفة للسوق المحلي وتأمين توافر الغاز الطبيعي والوقود لمحطات الكهرباء، مشددًا كذلك على أهمية متابعة الأرصدة من المنتجات البترولية والبوتاجاز من خلال المتابعة الدقيقة لحظيًا لحركة تداولها بواسطة غرفة العمليات المركزية ومنظومته المتابعة الإلكترونية اللتين تعملان بكفاءة في هذا الشأن عبر توظيف التكنولوجيات الرقمية الحديثة وتطبيقات التحول الرقمي، وهو ما يساعد في سرعة إعطاء صورة دقيقة للموقف الفعلى على أرض المواقع من ناحية الأرصدة والكميات المتاحة ومتطلبات الاستهلاك.

متابعة موقف برامج الاستيراد من الخام والبنزين

وتم استعراض الموقف التشغيلي لمصافي تكرير البترول وبرامج الاستغلال الاقتصادي الأمثل للطاقات التكريرية لدعم جهود تلبية الاحتياجات المحلية من الوقود، علاوة على متابعة موقف برامج الاستيراد من الخام والبنزين والسولار لاستكمال تلبية الاحتياجات المحلية.

تفريغ أول ناقلة بوتاجاز بحمولة 5500

واستعرض الاجتماع موقف إنتاج البوتاجاز محليًا من الحقول المنتجة وتوافره في مستودعات التخزين ومراكز التوزيع، كما تم استعراض برامج استقبال الشحنات المستوردة، إذ تم إلقاء الضوء على استقبال وتفريغ أول ناقلة بوتاجاز بحمولة 5500 طن في رصيف الشركة المتحدة لمشتقات الغاز بميناء دمياط إيذانًا ببدء تشغيله تجريبيًا لاستقبال البوتاجاز المستورد بما يمثل شريانًا جديدًا لاستقبال منتج البوتاجاز المستورد القادم من ناحية البحر المتوسط في إطار تدعيم البنية الأساسية وشبكة استقبال منتج البوتاجاز، ويزيد من القدرة على المناورة من خلال الموانئ بهدف تأمين إمدادات هذا المنتج الحيوي للسوق بلا أي تحديات.

حضر الاجتماع الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه للإنتاج والتكرير والنقل والتوزيع والتخطيط والمشروعات والتجارة الداخلية والخارجية والشئون المالية والدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» ونائبيه للعمليات والشئون المالية والكيميائي سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والمحاسب هشام نور الدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس محمود ناجى معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية.