وزير البترول لأصحاب السيارات: حولوها «غاز» و250 محطة جديدة خلال شهرين

استعرض المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أنشطة قطاع البترول والتحديات والظروف الراهنة واستعداد قطاع البترول لهذه الظروف وتخطى الصعاب، وزف الوزير بشرى لأصحاب سيارات الغاز كاشفا عن بناء محطة جديد يصل عددها لـ 250 محطة، لتزويد السيارات بالغاز الطبيعي.

وقال الملا خلال كلمته اليوم، باجتماع لجنة الطاقة بمجلس النواب:" تم العمل على ثلاثة محاور رئيسية لتأمين الطاقة، لافتا إلى إن المشروع القومى لتوصيل الغاز للمنازل شهد تحول كبير حيث تم توصيل الغاز ل13.5 مليون وحدة بتكلفة 20 مليار جنيه سنويا، مما يضمن توفير تقريبا 20 مليار جنيه سنويا.

محطات غاز طبيعي للسيارات

وأشار الملا، إلى أهمية تزويد محطات السيارات بـ الغاز الطبيعي، حيث تم تشغيل 750 محطة غاز طبيعى، وجارى تشغيل 250 محطة خلال الشهرين المقبلين، لتوفير الغاز الطبيعي للسيارات بمختلف محافظات الجمهورية.

وفيما يخص الأزمة العالمية الجارية، أشار الوزير، إلى أن الطعام والحبوب والزيت الخام أول ما شهد تغير جراء الأحداث الجارية، ومن ثم كان هناك تأثير كبير جراء ارتفاع أسعار النفط الهام مما يؤثر بالسالب.

تحويل السيارات للغاز الطبيعي

وحول تحويل السيارات للغاز تم التوسع في انتشاء محطات غاز وهناك خطة لانشاء 1000محطة تم الانتهاء من 750 محطة وسيتم الانتهاء من الباقي موزعه في كل انحاء الجمهورية، وطالب الملا المواطنين بتحويل سيارتهم للغاز نظرا لارتفاع اسعار البترول، مما يوفر الاستهلاك، وشدد الملا على أن مصر كدولة مستورده للبترول والزيت تتأثر بالأسعار العالمية التي ترتفع، حيث أن زيادة سعر الدولار وزيادة أسعار الزيت الخام وزيادة اسعار البنزين والسولار في الخارج، ينعكس سلبا على الموازنة بدون شك، مؤكدا السعي الى توفير احتياجات السوق وزيادة الانتاج المحلي من خلال تطوير معامل التكرير.