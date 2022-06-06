تعرف على سعر الفائدة الجديدة بحساب «توفير الشباب» في بنك مصر

بعد إعلان لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 2% على الإيداع والاقتراض، كثفت جميع البنوك الخاص والحكومية الإعلان لخدمات عملائها في القطاع المصرفي.

سعر الفائدة ببنك مصر

وأعلن بنك مصر تفاصيل حساب توفير الشباب الذي يقدمه المصرف لعملاء الشباب المميز حساب جديد صمم خصيصًا ليساير احتياجات ورغبات الشباب في تنمية مدخراتهم، إضافة إلى مجموعة من المزايا البنكية وغير البنكية للعملاء من 16 عامًا حتى 35 عامًا.

وذكر بنك مصر، في بيان له، أنَّه يمكن للشاب من الجنسين فتح الحساب مجانًا دون أي مصروفات برصيد يبدأ من 500 جنيه ويمكنه الحصول على أعلى عائد في التوفير المعلن بحد أقصى 20 ألف جنيه للرصيد، ثم يتمّ تطبيق عائد الشرائح المعلنة للمبالغ التي تزيد على ذلك، وتمّ وضع خطة اختيار دورية صرف العائد ما بين «شهري – ربع سنوي – نصف سنوي – سنوي»، وإمكانية إصدار بطاقة خصم فوري للسنة الأولى مجاناً.

يحصل صاحب حساب توفير الشباب على قسائم شرائية من قائمة علامات تجارية متميزة من المحلات والمطاعم وغيرها أو رصيد شحن لأي شبكة من شبكات الاتصالات في حالة الحفاظ على رصيد الحساب بما لا يقل عن 7 آلاف جنيه لمدة 3 أشهر متتالية وإمكانية الاستعلام عن حساباتك وتنفيذ معظم معاملاتك البنكية مجاناً من خلال خدمة الإنترنت البنكي وتطبيق الهاتف المحمول المقدمة من بنك مصر.

حسابات التوفير للشباب

ونشر بنك مصر سعر الفائدة على حسابات توفير الشباب، التي يتمّ تطبيقها في البنك حاليًا، ويتمّ فتح حساب توفير الشباب من 500 جنيه وتصل إلى 20 ألف جنيه.

- سعر الفائدة شهريًا على حساب توفير الشباب %5.75.

- سعر الفائدة كل 3 أشهر على حساب توفير الشباب%6.00.

- سعر الفائدة كل 6 أشهر على حساب توفير الشباب %6.125.

- سعر الفائدة على حساب توفير الشباب يتمّ صرفها سنويًا %6.25.