11 خطوة تنقذك من فواتير الكهرباء المرتفعة في الصيف.. شد الفيشة وأنت خارج

مع بداية فصل الصيف، يرتفع استهلاك الكهرباء في الوحدات السكنية، وأماكن العمل المختلفة، نظرا لزيادة عمليات تشغيل التكييفات والمراوح ومبردات المياه، ولتجنب الفواتير العالية، وجه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عدة إرشادات ونصائح، من أجل ترشيد استهلاك الكهرباء خلال أشهر فصل الصيف.

إرشادات لتوفير الكهرباء بأماكن العمل

كشف الجهاز، عبر صفحتة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، طرق ترشيد الكهرباء داخل أماكن العمل والوحدات السكنية:

- الاهتمام بإغلاق أبواب المكاتب عند تشغيل المكيف، لتوفير الكهرباء.

- إعداد لافتات توعوية، بخصوص ترشيد الكهرباء، وتعليقها في أماكن ظاهرة داخل أماكن العمل المختلفة، حتى يسهل على الموظفين داخل المكاتب الالتزام بها.

- العمل على استبدال اللمبات العادية داخل المكاتب والمستشفيات والمصالح الحكومية المختلفة، باللمبات الليد، لأنها أفضل توفيرا للطاقة، وترشيدا لعملية استهلاك الكهرباء.

- التأكيد على العاملين، بضرورة إغلاق الأنوار داخل الغرف، بعد انتهاء مواعيد العمل ومغادرة المكان.

- استخدام الحساس الضوئي، داخل الحمامات وممرات العمل قد الإمكان.

- التأكد قبل مغادرة أماكن العمل، من نزع الفيش الخاصة بالأجهزة الكهربائية، المتخلفة داخل المكاتب وأماكن العمل المختلفة، مثل: الطابعات، أجهزة الكمبيوتر، ماكينات التصوير، الغلايات الكهربائية في البوفية.

نصائح لترشيد الكهرباء بالمنازل

- إزالة الثلج المتراكم داخل الفريزر، نظرا لأنه يستهلك طاقة أكثر.

- تجنب وضع أي طعام ساخن داخل الثلاجة.

- ضبط درجة حرارة التكييف على 25، مع مراعاة صيانته باستمرار.

- استخدم الميكرويف للتسخين، نظرا لأنه يستهلك وقتًا أقل من استخدام الفرن الكهربائي، بالتالي يقلل استهلاك الكهرباء.

- نزع الفيش الخاصة بالأجهزه الكهربائية بعد انتهاء استخدامها، مثل: الميكرويف، أو المكواة، أو شواحن الموبايلات، والغلاية الكهربائية، وأجهزة التليفزيون والرسيفر.