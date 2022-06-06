تفاصيل واقعة تحرش أستاذ جامعي بالطالبات في الأردن.. بدأت بتسجيل صوتي

فجّر طلاب بجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية المعروفة بـ«التكنو»، قبل يومين، قضية تحرش أستاذ جامعي بالطالبات عُرف إعلاميا بـ«متحرش التكنو»، ما دعا إدارة الجامعة إلى فتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الواقعة، فما هي تفاصيل القضية التي تشغل مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن؟

تسجيل صوتي للمتهم بالتحرش

بحسب وسائل إعلام محلية أردنية وعربية، نشر أحد طلاب جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية تسجيلا صوتيا عبر إحدى مجموعات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يتحدث فيه عن قصة طالبة تعرضت للتحرش من أستاذ بالجامعة، حيث احتوى التسجيل الصوتي على شهادة طالبة تعرضت للتحرش، قالت خلاله: «كانت علاماتي في الامتحان متدنية ولما راجعته قالي تعالي المكتب لوحدك عشان نشوف السبب وأنا خفت وما روحت».

انتشار قصص التحرش للأستاذ المتهم

ومع انتشار التسجيل الصوتي، شاركت بعض الطالبات قصص تحرش مشابهة مع المتهم، يعود بعضها لعام 2010، وأصدرت الجامعة بيان عبر حسابها الرسمي على موقع فيس بوك يفيد بتشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة بشكل عاجل، الأمر الذي قوبل بإشادة وارتياح كبير بين الطلاب من داخل وخارج الجامعة، وجاء نص بيان الجامعة: «بالإشارة إلى ما تم تناقله وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة تحت ما سمي بمتحرش التكنولوجيا، تم تشكيل لجنة للتحقق والتأكد من حيثيات الموضوع برئاسة أحد نواب رئيس الجامعة وعدد من العمداء».

ودعت الجامعة في البيان أي طالبة متضررة بهذا الخصوص التوجه لرئاسة الجامعة، وتقديم شكوى أو ما لديها من بيانات ذات علاقة وسيتم التعامل معها بمنتهى السرية والكتمان.

سلوك المتهم تجاه الطالبات

وقالت إحدى الطالبات في شهادتها ضد المتهم، أنّه كان يستقبل الطالبات في مكتبه الخاص بالجامعة وهو الأمر الذي بدا غريباً، حيث قالت الطالبة أنّه كان يستقبل الطلاب الشباب في قاعة المحاضرات دون دعوتهم إلى مكتبه لمناقشة أمور الدراسة، وتابعت: «كان كمان يحط أغلب العلامات غلط للبنات عشان يراجعوه بمكتبه، وتكررت عشرات الحالات والشكاوى».