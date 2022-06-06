خطوات التقديم لمرحلة رياض الأطفال إلكترونيا.. ستنتهي في 30 يونيو 2022

منذ عدة أيام، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إتاحة التسجيل الإلكتروني لطلاب الصف الأول الابتدائي ومرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمي واللغات، ليبدأ أولياء الأمور في التسجيل لتقديم الطلبات الإلكترونية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن التقديم خلال الفترة من 1 إلى 30 يونيو الجاري، لذا نعرض فيما يلي كيفية وخطوات التقديم لمرحلة رياض الأطفال.

خطوات التقديم لرياض الأطفال

ويتم التقديم لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي أيضا من خلال التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك على بوابة مركز المعلومات بالوزارة من خلال الضغط هنا.

بعد دخولك على الرابط أعلاه انقر على خيار إنشاء مستخدم لـ«ولي الأمر» على البوابة.

اختار كلمة مستخدم جديد، ثم أبدأ بتسجيل بياناتك الخاصة وليس بيانات طفلك، وبعدها ستجد خانة كلمة المرور، واكتب رقم مكون من ٨ أرقام أو رموز بشرط يكون فيهم حروف كبيرة ويضغط تسجيل، بهذا تكون أنشأت حساب باسم ولي الأمر بنجاح.

أدخل رقمك القومي وكلمة المرور التي كتبتها ومن ثم تسجيل دخول.

اختر نوعية المدارس وهو النوع (رسمي) وتسجل بيانات الطفل وتضغط على بدء التسجيل.

بعد تسجيل بيانات الطفل والأب والأم والعنوان بالتفصيل، اختر الإدارة التي تريد أن تكون تابعا لها وتختار المدارس ووتضيفها ويمكنك اختيار 3 رغبات بمدارس مختلفة.

وبعدها تحفظ الرغبات وتطبعها.

شروط وضوابط التقدم لرياض الأطفال

يجب ألا يقل سن التقدم لمرحلة رياض الأطفال عن 4 سنوات.

يتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة وفقا لظروف كل مديرية أو محافظة والكثافة بها.

وبعد الانتهاء من تسجيل ولي الأمر للرغبات يمكنه متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس الموقع الإلكتروني، وبعد الإعلان عن النتيجة يمكنه التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بطفله المقبول.