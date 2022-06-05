نصائح لأولياء الأمور قبل التقديم في رياض الاطفال «اعرف المربع السكني»

حددت محافظة الجيزة قطاعات المربع السكني المعتمدة من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والتي يجب على أولياء امور الاطفال الراغبين فى التقديم للمرحلة الاولى لرياض الاطفال للمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات بمدارس تعليم الجيزة للعام الدراسي 2022 / 2023 الالتزام بها منذ بدء فتح الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، في أول شهر يونيو الجاري 2022 حتى نهاية الشهر نفسة، لتلقي قبول الطلبات، وهي كالتالي:

تقسيم القطاعات للمدارس الرسمية للغات وفقا للمربع السكني المعتمد من محافظ الجيزة

وطالبت محافظة الجيزة أولياء أمور الأطفال الراغبين فى التقديم للمرحلة الأولى لرياض الاطفال للمدارس الرسمية للغات بمدارس تعليم الجيزة للعام الدراسي 2022 / 2023 الالتزام اختيار الرغبات الأقرب لمحل السكن وفقا للقطاعات الاتية:

- قطاع (شمال الجيزة) : ويشمل (شمال الجيزة ـ العجوزة ـ الدقى ـ الوراق بولاق الدكرور)

- قطاع (جنوب الجيزة) : ويشمل (جنوب الجيزة ـ العمرانية ـ الهرم . بولاق الدكرور)

- قطاع الفردوس(منطقة الفردوس) : ويشمل (مدارس منطقة الفردوس)

- قطاع الفردوس(منظقة ابنى بيتك) : ويشمل ( مدارس منطقة ابنى بيتك وحدائق اكتوبر) (ويضم هذا القطاع منطقة حدائق الاهرام والرماية كمربع سكنى)

- قطاع الفردوس(منطقة دهشور): ويشمل ( مدارس منطقة دهشور)

- قطاع الفردوس(اورسكوم) : ويشمل ( مدارس منطقة أوراسكوم)

- قطاع المتميز: ويشمل ( مدارس غرب سويمد و الحى المتميز)

- قطاع العاشر(محور الكفراوى): ويشمل (مدارس محور الكفراوى )

- قطاع العاشر(الحى السادس) : ويشمل (مدارس منطقة السادس)

- قطاع العاشر(الحى العاشر) : ويشمل (مدارس منطقة العاشر)

- قطاع أبناء الجيزة (البراعم): ويشمل (مدارس ابنى بيتك المنطقة السادسة ومنطقة ابناء الجيزة)

- قطاع ال (800 فدان): ويشمل (منطقة ال 800 فدان ومدرسة الإمام محمد عبده)

- قطاع (الشيخ زايد) مدينة الشيخ زايد

- قطاع (ابو النمرس) مركز ومدينة أبو النمرس

- قطاع (أوسيم) مدينة ومركز أوسيم

- قطاع (كرداسة) “مدينة” كرداسة

- قطاع (الحوامدية) مدينة الحوامدية

- قطاع (البدرشين) مركزومدينة البدرشين

- قطاع (العياط) مركز ومدينة العياط

- قطاع (منشأة القناطر): ويشمل ( وردان . المنصورية )

- قطاع (الصف) مدينة الصف

- قطاع (أطفيح) مركز ومدينة أطفيح

تقسيم قطاعات المدارس الرسمية للغات المتميزة وفقا للمربع السكني المعتمد من محافظ الجيزة

وطالبت محافظة الجيزة أولياء أمور الاطفال الراغبين فى التقديم للمرحلة الاولى لرياض الاطفال للمدارس الرسمية للغات المتميزة بمدارس تعليم الجيزة للعام الدراسى 2022 / 2023 الالتزام اختيار الرغبات الاقرب لمحل السكن وفقا للقطاعات الاتية:

- قطاع 6 اكتوبر أ : (جميع المدارس الرسمية المتميزة للغات بالادارة)

- العمرانية : مدرسة مصطفى كامل الرسمية المتميزة للغات

- جنـــــوب : النهضة الرسمية المتميزة للغات

- الهرم : (جميع المدارس الرسمية المتميزة للغات بالادارة)

- بولاق : عمر سليمان المتميزة للغات

وأكدت محافظة الجيزة انه يتم القبول للمدارس الرسمية المتميزة على اعتبارمحافظة الجيزة مربع سكنى واحد.