رابط تقديم رياض الأطفال 2022-2023.. اعرف الشروط والمواعيد

أعلنت وزارة التربية والتعليم، بدء استقبال طلبات تقديم رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد اليوم الأربعاء 1 يونيو، حتى 30 يونيو الحالي، حيث يكون التقديم من خلال رابط تقديم رياض الأطفال 2022-2023 إلكترونيا.

وطالبت وزارة التربية والتعليم، أولياء الأمور، بالالتزام بالشروط الموضوعة لعملية التقديم، ومتابعة موقف الصفحة الخاصة للوزراة بشكل مستمرة، لمعرفة موقف الطالب من القبول أو الرفض، من خلال رابط تقديم رياض الأطفال 2022-2023.

رابط تقديم رياض الأطفال 2022-2023

- الدخول والتقديم من خلال الرابط الإلكتروني

- كتابة البيانات الخاصة بالطفل، خاصة المرحلة العمرية.

- الالتزام بمواعيد التقديم المحددة من جانب الوزارة من 1-30 يونيو 2022.

شروط تقديم رياض الأطفال 2022-2023

- ألا يقل سن الطفل المتقدم عن 4 سنوات.

- تنسيق الطلاب المتقدمين، حسب الأعداد عن طريق المديريات الخاصة بكل محافظة، وفقا للكثافة العديدة.

- على ولي الأمر متابعة تنسيق الطلاب، من خلال الرابط الإلكتروني.

- بمجرد قبول الطالب، يجب على ولي الأمر تقديم الملف الخاص به إلى المدرسة مباشرة.

يذكر أنّ وزارة التربية والتعليم، أرسلت منشورا رسميا إلى المديريات التعليمية في جميع مدن ومحافظات الجمهورية، يفيد بأنّ تقديم رياض الأطفال 2022-2023 سيكون إلكترونيا من خلال الرابط الخاص ببوابة مركز المعلومات، وعلى أولياء الأمور، الالتزام بالشروط الموضوعة لعمليات تقديم رياض الأطفال، والمتعلقة بسن الطفل، أو موعد التقديم المحدد من جانب بالوزارة، واتباع الخطوات بدقة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، في منشورها للمديريات التعلمية، إلى أنّ رابط تقديم رياض الأطفال 2022-2023، يضم المدارس العربي والخاصة والرسمية والرسمية لغات، خاصة أنّ الوزارة ستستعد للعام الدراسي الجديد 2022-2023، بمجرد انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة.