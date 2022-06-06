أبرز المعلومات عن أحدث غواصة نووية أمريكية: طولها 114 مترا

كشف موقع «ناشونال إنترست» الأمريكي المتخصص في الشؤون العسكرية والاستراتيجية أنَّ الغواصة النووية «يو إس إس أوريجون» ستكون الأحدث في أسطول الغواصات الأمريكية، والتي ستجعل الخصوم يحسبون حسابا جيدا لها.

وتقول تقارير إنَّ الغواصة يأتي دخولها الخدمة في ظل توترات كبيرة وتنافس بين الصين وأمريكا، خصوصا في منطقة المحيط الهادئ.

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وترصد «الوطن» في النقاط التالية أهم المعلومات عن الغواصة «يو إس إس أوريجون»:

- سميت الغواصة على اسم ولاية أوريجون الأمريكية.

- غواصة ذات هجوم سريع من طراز فرجينيا 4 التابعة للبحرية الأمريكية.

- هي ثالث قطعة بحرية أمريكية يطلق عليها أوريجون لكنها الأولى منذ نحو قرن.

- كانت الأولى سفينة شراعية خدمت بين عامي 1841 و1845.

- أما الثانية فهي سفينة حربية بدأت العمل عام 1896 وظلت تعمل حتى بعد الحرب العالمية الأولى.

- يبلغ طول الغواصة الجديدة 114 مترا.

- لها القدرة على الغوص لعمق يصل إلى نحو 250 مترا تحت سطح البحر.

- تصل سرعتها إلى 25 عقدة في الساعة أي نحو 46 كليومترا.

- تدار بالطاقة النووية ويعمل على متنها طاقم مكون من 136 بحارا.

يمكن للغواصة أوريجون القيام بمهام متعددة

- يمكنها أداء مهام متعددة، بما في ذلك زرع الألغام وجمع المعلومات الاستخباراتية والمراقبة والاستطلاع.

- كما يمكنها شن الحرب المضادة للسفن والغواصات الأخرى والأهداف البرية.

- يمكنها كذلك نقل القوات الخاصة مما يميزها عن غيرها من الغواصات.

- قادرة على العمل في أي مكان وزمان.

- يمكنها المساهمة في تحقيق الاستقرار الإقليمي وحفظ السلام.

تغطية السنوات المقبلة حتى إطلاق كونستيليشن

- ستغطي السنوات القليلة المقبلة قبل أن تطلق الولايات المتحدة غواصات كونستيليشن التي تعتبرها سلاح المستقبل للبحرية الأمريكية.

- لن يدخل طراز كونستيليشن الخدمة إلا عام 2030 لتحل محل غواصات أوهايو، التي تحمل الأسلحة النووية البحرية الأمريكية حاليا.

- يقول موقع «ناشونال إنترست» إن التحديثات الجديدة للغواصة ستثقل كاهل الأعداء.

- يقول وزير البحرية الأمريكية كارلوس ديل تورو إنها طاقمها سيكونان حيويين للمهام البحرية.

- كما يؤكد وزير البحرية أن الغواصة سيكون لها مستقبل في أمن الولايات المتحدة الأمريكية.