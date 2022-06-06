«السياحة» تحذر المواطنين من التعرض للنصب بسبب تأشيرة الحج المباشرة

بعد انتهاء الجهات المصرية الـ 3 المنظمة لحصة مصر من تأشيرات الحج، وهي وزارات السياحة التي تنظم الحج السياحى والداخلية التي تنظم حج القرعة والتضامن الاجتماعي التي تنظم حج الجمعيات الأهلية، من إجراء مراسم قرعة اختيار الحجاج التي أسفرت عن فوز نحو 20 ألف مواطن بالسفر للحج هذا العام، ومع اقتراب سفر المصريين لأداء الحج لهذا العام، بدأت أنظار الراغبين في أداء الحج الذين لم يوفقوا في القرعة، إلى التوجه نحو ما يسمى بتأشيرات الحج المباشرة أو الفردية التي يتحصل عليها المواطنون من إحدى الجهات السعودية على سبيل المجاملة.

وكشف مصدر بوزارة السياحة والآثار، أنّه وفقا للقانون والضوابط المنظمة للحج السياحي، فإنّ كافة تأشيرات الحج التي يطلق عليها المباشرة أو المجاملة أو الفرادى، يتم تنظيمها من خلال شركات السياحة المصرية، لافتا إلى ضرورة توجه كافة الحاصلين على تلك التأشيرات إلى إحدى شركات السياحة الحاصلة على ترخيص من وزارة السياحة لتنظيم برنامج حج وتسجيل كافة تفاصيله عبر المسار الإلكتروني السعودي، فضلا عن بوابة الحج المصرية، إضافة إلى إبرام عقد بين شركة السياحة والحاج يشمل كافة تفاصيل البرنامج مع ضرورة حصوله على نسخة من العقد.

تأشيرات الحج المباشر تنظمها شركات السياحة

وحذر المصدر خلال تصريحاته لـ«الوطن»، المواطنين المصريين من الذهاب إلى سماسرة أو وسطاء لتنظيم تأشيرات الحج المباشر ما قد يعرضهم للنصب، مشيرًا إلى أنّ مواقع التواصل الاجتماعي مليئة بإعلانات الوسطاء الذين يزعمون تنظيمهم لبرامج الحج المباشر، فضلا عن قدرتهم على جلب تلك التأشيرات للعملاء، موضحا أن البرامج التى يقوم هؤلاء السماسرة بالترويج لها أغلبها غير حقيقية، كما أن أسعار البرامج التي يعلنونها تشير بأن المواطن قد يتعرض للنصب، موضحا أن بعض مروجي تلك الإعلانات قد تم القبض عليهم قبل أيام من قبل الشرطة.

شرط سابقة الحج

وأشار المصدر، إلى أنّ تأشيرة الحج المباشرة يتم تنظيمها وفقا لبرنامج حج كالذي يتم تنفيذه للمواطنين الذين فازوا بقرعة الحج السياحي، موضحا أن تأشيرة الحج المباشر تتميز ببعض الخصائص منها أنه لا يشترط في الحاصل عليها ألا يكون قد أدى الحج قبل ذلك.