«تجار السيارات» يطالبون بإنشاء جهاز جديد لحمايتهم: لإزالة المعوقات

قال المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن العالم تأثر اقتصاديا بالأزمة الروسية الأوكرانية، وبالتالي وقع بعض التأثير على مصر لأنها جزء من العالم، مشيرًا إلى أنّ رئيس جهاز حماية المستهلك أصدر قرارا بأن كل من سدد سعر سيارة سيحصل عليها دون زيادة.

أسعار اليارات تأثرت في كل دول العالم

وأضاف «أبوالمجد»، خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري ببرنامج «كلمة السر» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك أزمة عالمية انعكست على أسعار السيارات: «الاتحاد الأوروبي الذي يتميز بقوة اقتصاده تأثر من الأزمة، وأمريكا كذلك، وبالتالي فنحن ملتزمون بأي قرارات يتخذها المسؤولون في الدولة».

أسعار السيارات تغيرت من 4 إلى 5 مرات

وتابع رئيس رابطة تجار السيارات، أن أسعار السيارات تغيرت من 4 إلى 5 مرات في كل دول العالم، لافتًا إلى أن الصين التي تنتج ثلث إنتاج العالم من السيارات تأثرت اقتصاديا بسبب كورونا: «قرار جهاز حماية المستهلك قرار عادل، ولكن سعر الدولار الجمركي تحرك، وستحدث زيادة أخرى، وبالتالي فإن هناك أزمة، لأن التاجر قد تزداد تكلفة السيارة عليه، وسيكون مطالبا بتسليم السيارات بالأسعار القديمة».

في غضون ذلك، طالب أسامة أبو المجد بالتوازن والمنطقية، وإنشاء جهاز لحماية التجار؛ مفسرا ذلك، بأن حماية مال التاجر يصب في مصلحة المستهلك، وفي حالة إزالة المعوقات المختلفة من أمام التجار ستتوفر السيارات للمستهلكين بأسعر أفضل.

وأكد: «أتمنى إزالة المعوقات واتسيراد سيارات 2021، والاهتمام بالتصنيع المحلي لتجاوز مشكلة ارتفاع الأسعار، وهناك زيادة في أسعار السيارات المستعملة، ويٌحدد سعرها عقب تحديد سعر السيارة الجديدة، موضحا أن التصنيع الحقيقي في السيارات الكهربائية هو الحل الأمثل لحل مشكلة ارتفاع الأسعار».