«تجار السيارات» عن ارتفاع الأسعار: «اشمعنى العربيات اللي ماسكين فيها»

قال أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، إنّ الأزمة العالمية ما زالت تلقي بظلالها على سوق السيارات، وهي مرحلة استثنائية في العالم أجمع وليس مصر فقط، موضحًا: «هذا الأمر موجودا في العالم والتقارير الدولية تتحدث عن تلك الأزمة، وليست قاصرة على السوق المحلي كما يروج البعض».

وأضاف أبو المجد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، خلال تقديمها حلقة اليوم، من برنامج «كلمة أخيرة»، على قناة «on»، أن العالم مرّ بجائحة كورونا، التي أدت إلى تقليل الإنتاج أعقبها أزمة الرقائق الإلكترونية التي لن يتم حلها قبل نهاية العام الجاري، ثم جاء الدور على الحرب الروسية الأوكرانية.

دول أوروبا تضررت من الحرب

وتابع رئيس رابطة تجار السيارات، أنّ الحرب أثرت بشكل كبير على دول أوروبا البلغ عددها 26 دولة بنحو 60% من احتياجات المصانع من الغاز، موضحًا أنّ كل هذه العوامل أثرت بشكل كبير على صناعة السيارات، وأضيف إليها تحرك الفيدرالي الأمريكي بتحريك سعر الفائدة لأول مرة بقدر كبير منذ سنوات.

وحول تأثير رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة وتأثيره على صناعة السيارات، قال أبو المجد، إن هذا الأمر لن يؤثر بشكل مباشر، لكنه يؤثر على اقتصاد أي دولة، إذ أنّ السيارات جزء لا يتجزأ من الاقتصاد، حيث تستورد مصر بالدولار وهي العملة الدولية المؤثرة في السلع كافة مثل أي قطاع آخر.

العالم كله يعاني من التضخم وليس مصر فقط

وواصل: «التضخم الذي يحدث الآن، يمر به العالم كله وليس مصر فقط، وعلى المستهلك ان يفهم ذلك، اشمعنى العربيات اللي ماسكين فيها وكل السلع بتزيد؟! أنا ضد الأوفر برايس طول الوقت وساهمت في تنسيق ذلك، لكن نفاجأ اليوم بقرار جديد، وهو الحكم على التاجر الذي باع سيارة ثمنها 400 ألف جنيه بنفس سعر ما قبل الأوفر برايس وهو 300 ألف جنيه ويخسر 100 ألف».

اجتماع مع رئيس جهاز حماية المستهلك

وأتم: «أي منطق يكون مثل هذا القرار من جهاز حماية المستهلك، وكل معارض مدينة نصر ومصر الجديدة قفلت من ساعة القرار ده، هناك اجتماع سيعقد خلال يوم أو يومين على الأكثر مع رئيس جهاز حماية المستهلك لحل الأزمة.