«تجار السيارات»: قرار الإفراج عن العربات المحتجزة بالجمارك ينعش السوق

توجه أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، بالشكر والتقدير للدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، على موافقتها على الإفراج الفوري على السيارات الموجودة في الجمارك لإنعاش السوق وسط أزمة نقص المعروض العالمية وتقدر بنحو 18 ألف سيارة «بنشكر الوزيرة على الاستجابة السريعة في وقت فيه نقص كبير للمعروض على مستوى العالم، ومفيش تصنيع أصلًا نتيجة أربع عوامل قهرية عالمية».

عوامل قهرية وراء نقص كبير من المعروض في السيارات

وأضاف «أبو المجد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة «أون»، أن من بين العوامل القهرية جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وأزمة الرقائق الإلكترونية وتغييرات سعر الصرف، والأزمة الروسية - الأوكرانية، موضحًا أن الإفراج عن 18 ألف سيارة في الجمارك يُحدث انتعاشة في السوق، كونها كانت محجوزة لوجود قيود معينة.

مشكلة العملاء في مصر الآن هي ارتفاع الأسعار

وأشار رئيس رابطة تجار السيارات، إلى أنه قدم مذكرة لوزيرة الصناعة والتجارة الدكتورة نيفين جامع أننا نحتاج كوكلاء وتجار سيارات مزيد من المرونة في خروج السيارات نتيجة أزمة نقص المعروض، وهو قرار حكيم يسهم في حلحلة جزئية للأزمة الخاصة بنقص المعروض، موضحًا أن مشكلة العملاء في مصر الآن هي ارتفاع الأسعار وهذا له أسبابه، أولها شق عالمي بسبب العوامل السابق ذكرها، وجزء محلي يتعلق بقرارات محلية.

وتابع: «على سبيل المثال إحنا الدولة الوحيدة في العالم التي تشترط دخول سيارات موديل السنة فقط لا غير، في حين أنه إذا تم السماح بدخول موديلات 2021 مثلًا سيكون السعر أقل بـ 20 لـ 30 ألف جنيه، وبالتالي الاستجابة لهذا القرار سيسهم في حل جزئي للأزمة».