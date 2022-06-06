هاني الناظر: التجاعيد لا حل لها ولا يوجد أي كريم لمنعها «فيديو»

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا، إن تعريض الوجه لبخار المياه من شأنه تفتيح المسام وتخليص الجسم من الدهون، التي قد تتراكم من دخول التراب لمسام الجسم وتفاعله مع الدهون، ولا يعد الأمر مرضا، إنما يحتاج لرعاية فقط.

غسل الوجه يجب أن يكون بشكل منطقي

وأضاف استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا، خلال حواره لبرنامج صباح الورد المذاع على قناة TeN أن غسل الوجه يجب أن يكون بشكل منطقي، ويكفي 5 مرات في اليوم وليس 10 مرات، ويكون الغسل بالصابون، بسبب الأتربة التي كانت موجودة في الشارع، موضحا أن قواعد النظافة العامة تستلزم غسل اليد بالصابون لدى العودة من الشارع إلى المنزل.

شرب المياه بشكل كبير خلال فترة الصيف أمر بالغ الأهمية

وشرح استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا أن شرب المياه بشكل كبير خلال فترة الصيف أمر بالغ الأهمية، ويحاول الشخص عدم التعرض للشمس مطلقا في فترة الظهيرة، وأن تكون الملابس بلون أبيض أو لبني، وتكون من القطن، شارحا أن ارتداء طاقية على الرأس أو إمساك شمسية في فترة الظهيرة أمر مهم أيضا: «وبعدين هي اسمها شمسية مش مطرية، عشان هي للشمس بالأساس».

التجاعيد لا يوجد حل لها على الإطلاق

وأشار رئيس المركز القومي للبحوث سابقا خلال حديثه مع الإعلاميين كريم حاتم ونهال كمال أن التجاعيد لا يوجد حل لها على الإطلاق، لكن عدم التعرض للإرهاق والنوم مبكرا وعدم الجلوس فترة طويلة أمام الشاشات قد يقلل من ظهورها، ولا يوجد مطلقا كريم لمنع التجاعيد.