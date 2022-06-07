عدد أيام إجازات عيد الأضحى 2022.. العاملون يحصلون على 15 يوما في يوليو

ينتظر المسلمون والعديد من الأشخاص حول العالم مواعيد الأعياد والمناسبات المختلفة لكي يحتفلون مع الأهل والأصدقاء ويحصلون على إجازات وعطلات متواصلة، لذا يكثر البحث خلال الفترة الحالية عن إجازة عيد الأضحى، الذي يأتي في شهر يوليو المقبل.

وفيما يلي نستعرض إجازة عيد الأضحى وفق التوقعات الفلكية.

إجازة عيد الأضحى

من المتوقع وفق ما أعلن عنه معهد الفلك أن تمتد إجازة عيد الأضحى المبارك هذا العام إلى 5 أيام، حيث تبدأ يوم الجمعة الموافق 8 يوليو المقبل، باعتباره وقفة يوم عرفة، كما يكون أول أيام العيد الكبير وفق ما يطلقون عليه يوم السبت الموافق 9 يوليو 2022.

ووفق الحسابات الفلكية تكون أيام عيد الأضحى 5 أيام حتى يوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو 2022.

وطبقًا للحسابات الفلكية لموعد عيد الأضحى، تمتد إجازة العاملين في عيد الأضحى المبارك، الذي جرى تحديد موعده فلكيًا من 8 إلى 12 يوليو 2022.

ويحصل العاملون على 15 يوم إجازة وعطلات رسمية في شهر يوليو بمجموع أيام الجمعة والسبت كعطلة رسمية بالإضافة إلى إجازة عيد الأضحى وبعض المناسبات الأخرى، لذا نعرض أبرز الإجازات المتبقية في عام 2022.

الإجازات المتبقية في عام 2022

يوم السبت يحصل العاملين على إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو ترحيل إلى نهاية الأسبوع.

ويوم السبت الموافق 30 يوليو إجازة رأس السنة الهجرية ترحل لنهاية يوم الخميس.

كما يشهد شهر أكتوبر عدة إجازات منها:

يوم الخميس إجازة رسمية بمناسبة ذكرى الاحتفال بانتصارات حرب 6 أكتوبر، ومن المقرر أن يتم ترحيلها أيضا إلى يوم الخمس، وفقا لما يقرره مجلس الوزراء في نظام ترحيل الإجازات ليوم الخميس والذي يطبقه منذ فترة.

يوم السبت الموافق 8 أكتوبر إجازة بمناسبة مولد النبوي الشريف.