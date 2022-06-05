مد فترة إقامة معارض السلع الغذائية في القليوبية حتى عيد الأضحى

قالت الغرفة التجارية بمحافظة القليوبية، إنه بعد النجاح الذي حققته مجموعة معارض «أهلا بالعيد» بالمحافظة، بشكل كبير، ولاقت إقبال جماهيري خلال الفترة الماضية، تم مد إقامة المعارض حتى عيد الأضحى المقبل للسلع والمنتجات بجودة عالية وأسعار مدعمة، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم.

قرار مد إقامة المعارض استجابة للجمهور

وأكد الدكتور محمد الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة القليوبية، أن مد إقامة معارض أهلا بالعيد جاء نظرا للإقبال الكبير على المعارض من الجمهور واستجابة الغرفة لمطالبتهم المستمرة بمد فترة إقامتها، لتخفيف عنهم في ظل ارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف رئيس الغرفة التجارية بمحافظة القليوبية، في بيان له اليوم، أنه تم تزويدها بكافة السلع من زيت وسكر ودقيق ولحوم، وكافة السلع الغذائية الأخرى بأسعار مخفضة تصل إلى 25%، حتى عيد الأضحى المقبل، وذلك للتخفيف عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة للجميع.

المعارض تحتوي على أنواع متعددة من السلع

وأوضح «الفيومي»، أن المعارض ما زالت مستمرة في مدينة بنها وأيضا في مدينة طوخ وشبرا الخيمة والقناطر الخيرية ومدينة كفر شكر وشبين القناطر والخانكة وقليوب، وتم تجهيزها بكل ما يحتاج إليه المواطن، وستشمل كافة مستلزمات الأسرة من مواد غذائية ولحوم وملابس وأحذية، وذلك بأسعار مخفضة تصل لـ25%.

وأشار رئيس الغرفة التجارية، إلى أن الغرفة لا تمارس التجارة بل تقيم معارض مؤقتة وتتدخل بشكل استثنائي لمساعدة المواطنين، تنفيذا لرؤية القيادة السياسية بالوقوف بجانب المواطنين.