تعرف على أرخص أنواع التكييفات فى مصر.. عروض من الشركات

يعتبر البحث حاليا عن أسعار التكييفات، على قائمة اهتمامات شريحة كبيرة من المواطنين، نظرا للارتفاعات المستمرة في درجات الحرارة، التي تحذر منها الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشكل يومي.

ويأتي البحث عن أرخص أسعار التكييفات، خاصة فى ظل الارتفاع الكبير فى أسعار الأجهزة الكهربائية، لهذا تشهد محركات البحث ضغطا واضحا لمعرفة أنواع التكيفيات وأرخص الأسعار، ومن خلال السطور التالية تستعرض «الوطن» عدة انواع مختلفة من «ماركات» التكيفيات، وأفضل وأرخص الأسعار في الأسواق المحلية المصرية، وذلك وفقا لما نشرتة أحد مواقع التسويق الإلكترونية الكبرى.

- تكييف بارد فقط - 1.5 حصان - TAC 12CS بسعر 6499 جنيها

- تكييف يونيون إير 1.5 حصان بارد فقط ميجافاي بسعر ‎7050 جنيها.

- تكييف هواء تدفئة وتبريد من يونيون إير - 1.5 حصان بسعر ‎7520 جنيها.

- تكييف تبريد فقط ميشن 1.5 حصان بسعر ‎7995 جنيها.

- تكييف هواء سبليت ديجيتال بلازما بارد فقط من جنرال إلكتريك 1.5 حصان، بسعر 7240 جنيها.

- تكييف تبريد فقط ميشن 1.5 حصان بسعر 7995 جنيها.

- تكييف شارب اسبليت 1.5 حصان بارد تربو بسعر 8331 جنيها.

- تكييف سبليت بارد ستاندرد من شارب 1.5 حصان بسعر 8200 جنيها.

- تكييف سبليت بارد ستاندرد مع خاصية التربو من شارب 1.5 حصان، بسعر 8380 جنيها.

- مكيف هواء تكييف الهواء والتسخين بالبلازما من ميديا ميشن 1.5 حصان بسعر ‎8800 جنيها.

تكييف كاريير سبلت بارد وساخن، 1.5 حصان، بسعر ‎9147 جنيها.

- تكييف سبليت إنفرتر تبريد فقط 1.5 حصان من LG بسعر ‎10770 جنيها.

- تكييف سبليت بارد وساخن 1.5 حصان من ميديا بسعر ‎10386جنيها.

يذكر أن عدة بنوك مصرية حاليا، أصبحت توفر خدمة التقسيط لشراء الأجهزة الكهربائية المختلفة، وذلك من خلال بطاقة المشتريات التي توفرها البنوك.