جهاز شؤون البيئة: مصر تعمل على التكيف مع التغير المناخي

قال الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، إن تغير المناخ سيؤثر على وجود الإنسانية لذا تم الحشد العالمي لمواجهة هذا الأمر الذي سيؤثر على الدول المتقدمة والنامية خاصة في الدول الموجودة على البحر الأبيض المتوسط حيث ستقل خصوبة التربة وتتاثر الثروة السمكية والمحاصيل الزراعية مع ارتفاع درجات الحرارة في الأرض.

التكيف مع بعض آثار التغير في درجات الحرارة

وأضافت «شاكر»، خلال استضافته في برنامج «الصدى»، مع الإعلامية رانيا هاشم، الذي يُعرض على شاشة «Extra News»، أن مصر ستعمل على التكييف مع بعض آثار التغير في درجات الحرارة مثل الحفاظ على دلتا النيل، مبينا أن مصر تتجه لاتخاذ خطوات استبقاية طويلة الأجل تستمر حتى 2050، مؤكدا أنها تنفيذ خطوة بخطوة ويوجد مجموعة من الأهداف الرئيسية وكل هدف له مؤشرات لقياس الهدف لأن التصدير سيتطلب إيجاد معايير بيئة معينة.

5 أهداف رئيسية

وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، أن الهدف الأساسي مجابهة التغير المناخي وتوجد 5 أهداف رئيسية هي تحقيق اقتصاد وتنمية مستدامة منخفضة الكربون من خلال الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة وإصدار منتجات صديقة للبيئة وترشيد الطاقة وإحلال جزء من السيارات العاملة بالوقود لتعمل بالكهرباء والغاز الطبيعي والعمل على نشر المشروعات الداعمة للبيئة، موضحا أن التعاون كان بين مختلف الوزارات مثل الصناعة والبترول والكهرباء مع العمل على الجزء الخاص باستراتيجية المناخ ضمن رؤية 2030.

وأضاف أن مصر تأمل الحصول على تمويل من أجل محاربة التغير المناخي وهي تستحق لأنها تشارك بنسبة تلوث بنسبة 6% فقط من العالم.