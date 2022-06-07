سعر اليورو اليوم الثلاثاء 7-6-2022 في البنوك المصرية

استقر سعر اليورو مقابل الجنيه في المؤسسات المصرفية العاملة في القطاع المصرفي المصري، دون تغيير ملحوظ منذ عدة أيام، ويهتم الراغبون في السفر إلى أوروبا، خاصة المستثمرين ورجال الأعمال، بمعرفة سعر العملة الأوروبية، لتحديد أفضل أماكن البيع والشراء في البنوك والشركات المصرفية المحلية.

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها موقع «الوطن»، نستعرض فيما يلي سعر اليورو مقابل الجنيه في بداية التعاملات الصباحية، في عدد من البنوك المصرية الحكومية والخاصة، كما يلي:

سعر اليورو في بنك مصر

وصل سعر اليورو وفقًا لبداية التعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 7 يونيو الحالي، في المصرف المتحد نحو 19.92 للبيع و20.08 جنيه للشراء، وبلغ سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 19.90 جنيه للشراء و20.08 جنيه للبيع، فيما سجل في البنك الأهلي نحو 19.84جنيه للشراء و19.96 جنيه للبيع، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك، كما سجل سعر اليورو ببنك مصر اليوم نحو 19.88 جنيه للشراء و20.06 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي

سجل سعر اليورو في البنك المركزي نحو 19.95 جنيه للشراء و20.04 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو ببنك الإسكندرية نحو 19.84 جنيه للشراء و19.99 جنيه للبيع، في حين بلغ سعر اليورو في البنك التجاري الدولي نحو 19.94 جنيه للشراء و20.08 جنيه للبيع، وذلك وفق الموقع الإلكتروني الرسمي لكل بنك، وفق بداية التعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 7 يونيو.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

سجل سعر الجنيه الإسترليني في المصرف المتحد نحو 23.20 جنيه للشراء و23.49 جنيه للبيع، كما سجل الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري نحو 23.12 جنيه للشراء و23.39 جنيه للبيع.