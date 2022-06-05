سعر اليورو اليوم الأحد 5-6-2022 في البنوك المصرية

مع بداية تعاملات اليوم الأحد، تتجه أنظار المستثمرين ورجال الأعمال وحتى المواطنين، نحو بورصة أسعار العملات، ومنها سعر اليورو مقابل الجنيه في بداية أيام عمل الأسبوع في البنوك الحكومية والخاصة، في ظل التغيرات التي تطرأ على العالم بشكل لحظي.

وللمهتمين بمتابعة أسعار العملات الأجنبية، نعرض في التقرير التالي، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة في القطاع المصرفي في بداية معاملات اليوم الأحد الموافق 5 يونيو الحالي، وفق المواقع الرسمية لتلك المؤسسات المصرفية.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو في البنك المركزي نحو 19.87 جنيه للشراء و19.99 جنيه للبيع، في حين بلغ سعر اليورو في البنك التجاري الدولي نحو 19.93 جنيه للشراء و20.07 جنيه للبيع، كما وصل ببنك الإسكندرية نحو 19.79 جنيه للشراء و19.98 جنيه للبيع، وذلك وفق الموقع الإلكتروني الرسمي لكل بنك، وفق بداية التعاملات اليوم الأحد الموافق 5 يونيو.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

كما وصل سعر اليورو وفقًا في بداية التعاملات اليوم الأحد الموافق 5 يونيو الحالي، ببنك مصر إلى نحو 19.80 جنيه للشراء و20.05 جنيه للبيع، ووصل سعر عملة اليورو في المصرف المتحد نحو 19.81 للبيع و20.07 جنيه للشراء، وبلغ سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 19.78 جنيه للشراء و19.97 جنيه للبيع، فيما سجل في البنك الأهلي نحو 19.80جنيه للشراء و20.02 جنيه للبيع، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

وسجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري نحو 23.35 جنيه للشراء و23.50 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترليني في المصرف المتحد إلى نحو 23.35 جنيه للشراء و23.57 جنيه للبيع، وبلغ في بنك مصر 23.35 جنيه للشراء و23.50 جنيه للبيع.